Sazvanīt nevar, Covid-19 vakcīnu liktenis neskaidrs – kas ir 'Oribalt Rīga'

Trešdienas pēcpusdienā sāka parādīties pirmās ziņas par nepiegādātām Covid-19 vakcīnām ģimenes ārstu praksēm, kas nozīmēja, ka virkne senioru pie cerētās potes tik drīz netiks. Vainīgais ātri tika identificēts – vakcīnas neesot piegādājis SIA "Oribalt Rīga", informēja Veselības ministrijā (VM). Portāls "Delfi" skaidro, kas ir minētais uzņēmums.

SIA "Oribalt Group" dibināts 2017. gadā pēc "Oriola Oy" meitasuzņēmumu iegādes Baltijas valstīs. Agrāk uzņēmums darbojies ar zīmolu "Oriola", bet tad piedzīvojis rebrendingu un pārdēvējis sevi par "Oribalt". Savukārt SIA "Oribalt Rīga" savu darbību uzsācis jau 1995. gadā kā viens no "Oriola Oy" meitasuzņēmumiem.

Uzņēmums savā mājaslapā lepojas, ka ir viens no vadošajiem zāļu vairumtirdzniecības un loģistikas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Viņu klientu sarakstā ir aptiekas, slimnīcas un veselības aprūpes darbinieki, iestādes, zobārsti un valsts institūcijas.

"Mūsu stiprās puses ir pieredze, orientēšanās uz klienta vēlmēm, kvalitāte un profesionāli darbinieki," rakstīts uzņēmuma mājaslapā.

Jāatgādina, ka tieši vakcīnu nepiegādāšana un komunikācijas trūkums bija iemesls, kāpēc VM tagad meklē iespējas lauzt līgumu ar šo piegādātāju. Portālam "Delfi" ar uzņēmumu sazināties neizdevās.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) iepriekš norādījis, ka VM mēģinājusi kopā ar "Oribalt" rast risinājumu situācijai, taču sastapusies ar ļoti lielu neatsaucību, tāpēc piesaistīta Valsts policija, kas naktī pieskatīja uzņēmuma noliktavu. No rīta uzņēmuma šoferiem prasīts, kur kurš brauks, un šādi iegūta informācija, kur vakcīnas tiks aizvestas.

Kā portālam "Delfi" norādīja Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska, Rīgas Teikas iecirknī ir uzsākta resoriskā pārbaude saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem vakcīnu piegādē.

Kā norādīts uzņēmuma mājaslapā, "Oribalt Rīga" nodrošina arī plaša spektra loģistikas pakalpojumus – aukstuma ķēdes loģistiku, tiešās piegādes pacientiem, pārpakošana un citi pakalpojumi, kas "tiek piemēroti katra klienta individuālajām vajadzībām".

Tāpat uzņēmums nodarbojas ar mazumtirdzniecību, 2013. gadā izveidojot internetaptieku.

2019. gadā uzņēmums strādājis ar 24,17 miljonu eiro lielu apgrozījumu, nopelnot 200 tūkstošus eiro.

SIA "Oribalt Rīga" valdē ir četri cilvēki – lietuvietis Audrijus Pivoras, Somijas pilsonis Peka Juhani Rukanens, kas darbojas kā valdes priekšsēdētājs un ir uzņēmuma patiesā labuma guvējs, kā arī Ronalds Šlosbergs un Aļona Zotova.

Pēc "Lursoft" atrodamās informācijas, uzņēmumam ir desmit aktuālas komercķīlas, kuras tas sakrājis laika posmā no 2018. gada. Visas saistības ir ar "Luminor" banku.

Komerclikums paredz, ka komersants var pilnvarot kādu personu slēgt darījumus vai veikt komercdarbību uzņēmuma vārdā. "Oribalt Rīga" ir noslēgta prokūra, kas nozīmē, ka Egita Cīrīte, ar kuru šī prokūra ir noslēgta, var uzņēmuma vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītās tiesiskās darbības, ieskaitot visas procesuārās darbības tiesvedības gaitā.

Uzņēmums vakcīnu piegāžu iepirkumos piedalās jau no 2018. gada. Informācija Iepirkumu biroja mājaslapā liecina, ka vairākos iepirkumos par trakumsērgu, vējbaku, difteriju un stingrumkrapju pošu iegādi kā piegādātājs izvēlēts tieši SIA "Oribalt Rīga".

Savukārt Covid-19 vakcīnu piegāžu iepirkumos līdz šim uzņēmumam nav veicies. Lai gan vairākos iepirkumos uzņēmums ir piedalījies un iesniedzis savu piedāvājumu, bieži izvēlēts ir cits komersants, kurš pošu piegādi var nodrošināt lētāk.

Nu jau bēdīgi slavenais iepirkums starp Nacionālo veselības dienestu (NVD) un uzņēmumu SIA "Oribalt Rīga" noslēgts 8. martā. Ne Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ne Elektronisko iepirkumu sistēmā šo iepirkumu atrast nevar. Kā portālam "Delfi" paskaidroja NVD pārstāve Anna Karolīna Šaule, tas sistēmā var parādīties piecu darba dienu laikā. Reizē viņa norādīja, ka šādos iepirkumos vienmēr uzvarējis ir komersants, kurš piedāvājis zemāko cenu par pakalpojumu.

Apskatot citu iepirkumu uzvarētājus, redzams, ka iepirkums notiek sarunu procedūras veidā – tiek uzrunāti komersanti, kas aicināti iesniegt savu piedāvājumu, ko pēcāk izskata iepirkumu komisija un lemj par uzvarētāju.

Iepirkumu komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, NVD Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieks Ainārs Lācbergs, komisijas priekšsēdētāja vietniece, NVD Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja Ieva Babrova un komisijas locekļi, NVD Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciālistes Inga Straume un Ingūna Rutka.

Informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā liecina, ka pēdējos iepirkumos par noliktavas nomu un loģistikas pakalpojumu Covid-19 vakcīnām uzvarējuši divi komersanti.

Par 33 660 "Moderna" vakcīnas flakonu un 336 600 šļirču uzglabāšanu Rīgā vai ne tālāk par 50 kilometriem no Rīgas laika periodā no 11. janvāra līdz 26. jūnijam, kā arī to piegādi vakcinācijas iestādēm uzvarējusi SIA "Vakcīna", par piedāvāto cenu 16 178,50 eiro

Tas pats uzņēmums uzvarējis arī par "AstraZeneca" vakcīnas 127 190 flakonu un 1 271 900 šļirču uzglabāšanu un piegādi vakcinācijas iestādēm laika posmā no līguma noslēgšanas brīža līdz 26. jūnijam, par kopējo cenu 32 987,50 eiro.

Decembrī noslēgts līgums ar AS "Recipe Plus" par 120 000 šļirču un 20 000 vakcīnas flakonu uzglabāšanu laikā no 23. decembra līdz 31. martam, kā arī "BioNTech" vakcīnu piegādi. Kopējā līguma cena ir 165 eiro. Jāpiemin, ka citu komersantu piedāvātā cena bijusi krietni dārgāka – SIA "Vakcīna" šo pakalpojumu nodrošinātu par 27 735 eiro, SIA "Magnum Medical" par 172 214,10 eiro, bet SIA "Oribalt Rīga" par 60 000 eiro.

8. martā noslēgtie noliktavas pakalpojuma un vakcīnu piegādes līgumi paredz, ka pakalpojuma sniedzējam "Oribalt" divu stundu laikā no vakcīnu saņemšanas ir jāveic sākotnējā vakcīnu komplektācija atbilstoši piegāžu punktiem, kā arī nākošo astoņu darba stundu laikā vakcīnas jāpiegādā 100 Rīgas un Rīgas tuvumā esošajiem vakcinācijas punktiem, kā arī diviem Latvijas reģioniem, katrā piegādājot vakcīnas 50 vakcinācijas punktiem. Precīzu Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pasūtījumu sarakstu, vakcīnas un šļirces "Oribalt" saņēma līdz 9. marta pulksten 15.

10. marta vakarā pulksten 17 darba sanāksmē SIA "Oribalt" pārstāvis atteicies nosaukt vakcinācijas punktus, uz kurām vakcīnas ir piegādātas, kā arī nav spējis paskaidrot precīzus vakcīnu piegādes plānus 11. un 12. martā. "Oribalt" pārstāvis kategoriski noraidījis VM piedāvātos alternatīvos situācijas risinājumus vakcīnu piegāžu veikšanai, aizbildinoties ar darba laika beigām un piedāvājot situāciju turpināt risināt 11.marta darba dienas rītā.