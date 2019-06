Sedlenieks: juristiem noderētu antropoloģisks ieskats tajā, kas īsti ir ģimene

Dzirdot juristu diskusijas par to, kas īsti ir ģimene un tās definīcija, rodas sajūta, ka viņiem šajā jautājumā nenāktu par sliktu antropoloģisks ieskats, tā festivāla "Lampa" diskusijā "Ko nozīmē ģimene mūsdienu sabiedrībā?" sacīja Rīgas Stradiņa universitātes docents un antropologs Klāvs Sedlenieks.

Sedlenieks piedalījās Latvijas Antropologu biedrības rīkotajā diskusijā, kurā tie spriests par to, kā Latvijā pastāv dažādi uzskati par to, kas ir ģimene un kāda ir tās loma mūsdienu sabiedrībā. Eksperti sprieda par to, ka, lai gan izpratne par ģimeni un radniecību var šķist pašsaprotama, vienprātības par šo jēdzienu nozīmi un realitātēm nav nedz virtuves sarunās, nedz pētniecības inkubatoros. Arī rīcībpolitikas diskusijas nereti notiekot vien plaši izplatītu stereotipu un "veselā saprāta" līmenī.

"Mēs vairs nevaram operēt ar vienu rāmi, kas tieši ir ģimene. Jo tās prakses ir ļoti dažādās. Piemēram, viena vecāka ģimene ir jau kaut kas pavisam ļoti tradicionāls," sacīja eksperts, atsaukdamies arī uz nodibinājuma "Tēvi" pasūtīto pētījumu, kurā secināts, ka ģimenes Latvijā bieži balstās uz mātēm un viņu bērniem, bet vīrietis šajās ģimenēs ir kā mainīgais elements.

"Valsts iestādes un politiķi domā, ka viņi var nodefinēt to, kas ir ģimene. Bet realitātē ir tā, kā cilvēki paši to definē ļoti plūstoši. Piemēram, kādā brīdī laulātie apjauš, ka vairs nav ģimene. Un tas var notikt dažādi iemeslu dēļ: varbūt bērni aizbraukuši uz Angliju, vai sākas attiecību nošķirtība, kur viens ar otru kopā tik bieži vairs neuzturas," sacīja pētnieks.

Viņš norādīja, ka nesen, klausoties juristu diskusiju par šo jautājumu, nospriedis, ka tiem noderētu arī antropoloģiskas zināšanas par to, kā domāt un spriest par ģimeni un tās definīciju.

Sarunas laikā Sedlenieks atsaucās arī uz nesen Saeimā nonākušo un noraidīto Dzīvesbiedru likumu: "Šajā diskusijā no vienas puses tika runās par homoseksuāliem pāriem, bet laikā gaitā atklājies, ka ir vēl citas kopdzīves formas, kuras ne obligāti ir ar erotisku fonu. Tie var būt cilvēki, kas kopīgi dzīvo, vienkārši dalot mājsaimniecību. Jautājums ir, vai, lai teiktu, ka tā ir ģimene, noteikti ir jābūt šim erotiskajam elementam?" spriežot par ģimenes jēdziena uztveri Latvijā sacīja pētnieks.

