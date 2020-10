Sejas aizsegs sabiedriskajā transportā – kāpēc vairs neder šalles un lakati

Maija sākumā tika noteikts, ka sabiedriskajā transportā būs jāvalkā mutes un deguna aizsegs – "tas varētu būt lakats, šalle, tā varētu būt mājās šūta maska vai nopirkta kāda ražojuma maska," tolaik sacīja premjers Krišjānis Kariņš (JV). Savukārt 13. oktobra izmaiņas valdības noteikumos paredz, ka mutes un deguna aizsegs ir medicīniskā vai nemedicīniskā jeb higiēniskā sejas maska vai vizieris, vai vairogs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka šonedēļ valdības akceptētās izmaiņas noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz, ka mutes un deguna aizsegi sabiedriskajā transportā ir obligāti līdz 6. novembrim. Aizsargmaska nav obligāta bērniem līdz 13 gadu vecumam. Izņēmums ir arī cilvēki, kam aizsargmasku grūti nēsāt veselības dēļ.

Par sejas masku nelietošanu šobrīd pasažieri var izsēdināt no transportlīdzekļa, taču šalle un lakats kā sejas aizsegs vairs "nav efektīvs līdzeklis", lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatību. Veselības ministre Ilze Viņķele (A/P) iepriekš izteicās, ka sejas aizsegšana ar šalli vai lakatu nav efektīva, tāpēc noteikta prasība sabiedriskajā transportā valkāt medicīniskās vai higiēniskās maskas, kā arī sejas vairogus.

Veselības ministrijā (VM) portālam "Delfi" sacīja, ka Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijās ir minēti nosacījumi, kam ir jāatbilst mutes un deguna aizsegam. Sejas aizsegam jābūt tādas, kas cieši pieguļ sejai, kuru var viegli nomainīt ja tas ir piesārņots vai kļuvis netīrs, nepiesārņojot rokas.

Aizsegam jābūt izgatavotam no tāda materiāla, ko var mazgāt 60 grādu temperatūrā, lai iznīcinātu iespējamo piesārņojumu ar mikroorganismiem, kā arī tam ir jānodrošina pietiekama elpošanas ceļu pilienu aizture, tajā pat laikā nodrošinot brīvu elpošanu.

Šādus nosacījumus nevar nodrošināt ar šallēm, lakatiņiem vai citiem pielāgotiem aizsegiem, jo tie nepieguļ cieši sejai, tos nav iespējams nomainīt ērti, nepiesārņojot rokas, kā arī šos izstrādājumus ne vienmēr var mazgāt 60 grādu temperatūrā un, ņemot vērā materiālus, no kā parasti izgatavo šalles un lakatiņus, tie nenodrošina pietiekamu elpceļu pielienu aizturi.

Pilnībā šādiem nosacījumiem atbilst medicīniskās sejas maskas, kas ir sertificētas. Kā arī nepieciešamo aizsardzību var nodrošināt izmantojot pareizi izgatavotas nemedicīniskās maskas, kas ir izgatavotas no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons utml.) un kurai ir saites tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas. Tāpat nepieciešamības gadījumā, ja nav pieejamas sejas maskas, var lietot sejas vairogus, uzsver ministrijā.

Uz 13. Saeimas deputātu jautājumu 15. oktobrī oficiāli sniegtajā atbildē, ko parakstījusi Viņķele un ar ko šonedēļ sociālajos tīklos dalījusies parlamentāriete Jūlija Stepaņenko, teikts, ka, atšķirībā no situācijas pavasarī "pašreiz jau ir pieejami pētījumi", kas apliecina šaļļu un lakatu kā sejas aizsegu neefektivitāti, gan norādot, ka arī sejas masku pieejamība tirdzniecībā ir plašāka, nekā tas bija pavasarī.

"Delfi" jau rakstīja, ka šā gada sākumā, kad pasaulē tika vēstīts par strauju Covid-19 infekcijas izplatību, Latvijas atbildīgās iestādes mierināja, ka valsts ir iespējamai vīrusa izplatībai gatava, savukārt vēlāk izrādījās, ka pat pirmās nepieciešamības preču – individuālās aizsardzības līdzekļu – krājumi nav pietiekami, tāpēc ātri tika veikti masku un respiratoru iepirkumi, taču pēcāk piegādāto preču atbilstība noteiktajām prasībām tika apšaubīta.

Ļoti interesants skaidrojums par mutes un deguna aizsegu lietošanu un iespējamiem sodiem par to nelietošanu. Iesaku izlasīt atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem: pic.twitter.com/v9VIz12ay3 — Julija Stepanenko (@StepanenkoJulij) October 15, 2020

Veselības ministrija sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Krīzes vadības padomes sekretariātu sniegusi atbildi uz 13. Saeimas deputātu jautājumu saistībā ar mutes un deguna aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā, kurā deputāti bija lūguši paskaidrot, vai persona šobrīd sabiedriskajā transportā var lietot arī tādas lietas, kas minētas satiksmes ministra 8. maija rīkojumā "Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā", kas tika izdots, pamatojoties uz valdības 12. marta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un kas spēku zaudēja 10. jūnijā.

Atbildot uz jautājumu, atbildes vēstulē norādīts, ka "šalles un lakati vairs netiek pieļauti lietošanai kā mutes un deguna aizsegs, jo, atšķirībā no situācijas šajā pavasarī, pašreiz jau ir pieejami pētījumi, kas liecina, ka šalles un lakati nav efektīvi, jo audums bieži ir tāds, kas pietiekami neaiztur elpceļu pilienus, kas izdalās no mutes un deguna. Tāpat šalles un lakati cieši nepieguļ sejai, tādēļ to lietošana drīzāk bija neefektīvs pasākums".

"Ja vienreizlietojamā maska pēc izmantošanas ir jāizmet, savukārt higiēniskā maska pēc izmantošanas ir jāizmazgā, un tad to var lietot atkārtoti, tad, ja cilvēks kā mutes un deguna aizsegu ir izmantojis šalli vai lakatu, tas pēc mutes un deguna aizsegšanas joprojām paliek ap kaklu kopā ar potenciāli izdalīto vīrusu", norādīts vēstulē.

Atbildes vēstulē minēts, ka respiratori ir paredzēti profesionālai lietošanai, lai pasargātu lietotāju no dažādu pilienu un sīko daļiņu ieelpošanas, savukārt maskas tiek izmantotas, lai ierobežotu maskas lietotāja izelpoto elpceļu pilienu/aerosolu pārnešanu uz citiem cilvēkiem un, galvenokārt, paredzētas, lai pasargātu apkārtējos cilvēkus.

Sejas masku izmantošana sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās iekštelpās, kur nav iespējams ievērot divu metru distanci, ir pilnībā atbalstāma.

"Šobrīd, pretstatā situācijai pavasarī, sabiedrībai sejas maskas ir vairāk pieejamas. Patērētāju tiesību aizsardzības centra apsekojumi liecina, ka tirgū ir pieejams plašs klāsts ar higiēnas sejas maskām," teikts atbildes vēstulē.

Tāpat norādīts, ka administratīvā atbildība ne par sejas maskas nēsāšanas noteikumu neievērošanu, ne par sejas maskas neatbilstību nav noteikta.

Patlaban gan tiekot strādāts pie administratīvās atbildības paredzēšanas tiesību aktos par sejas maksas nēsāšanas noteikumu neievērošanu, bet administratīvās atbildības noteikšana par sejas maskas neatbilstību nav paredzēta.

Aģentūra LETA vēsta, ka Tieslietu ministrija (TM) nākamnedēļ varētu pabeigt darbu pie grozījumiem likumā, kas paredzētu iedzīvotājiem sodu par masku nelietošanu sabiedriskās vietās.

TM valsts sekretāra vietniece Laila Medina aģentūrai LETA pastāstīja, ka TM ir sagatavojusi vairākas redakcijas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā par soda piemērošanu fiziskām personām par masku nelietošanu sabiedriskās vietās. Paredzēts, ka atbildīgā institūcija par sodu piemērošanu būtu policija.

Ņemot vērā, ka Starpinstitūciju koordinācijas vadības grupa nav iepazinusies ar TM piedāvājumu, patlaban ministrijā iespējamos sodus neminēja.