Sējas un Dobeles novados vairs nav aktīvu Covid-19 slimnieku

Saslimšana ar Covid-19 vairs nav konstatēta Sējas un Dobeles novados, kur inficēto skaits iepriekš nepārsniedza piecus gadījumus, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pēdējās diennakts laikā saslimušo skaits par vienu cilvēku pieaudzis Rīgā, Ogrē un Liepājā, bet pārējie četri inficēšanās gadījumi konstatēti novados un pilsētās, kurās joprojām saslimušo skaits nepārsniedz piecus.

Visaugstākais sasirgušo skaits joprojām novērojams galvaspilsētā, kur zināms par 87 inficētajiem. Otrais augstākais Covid-19 inficēto skaits ir Gulbenes novadā, kur inficēšanās ir apstiprināta kopumā 17 iedzīvotājiem, un trešais augstākais saslimušo skaits ir Ogres novadā, kur reģistrēti desmit saslimušie. Ceturtais augstākais saslimušo skaits ir Salaspils novadā - septiņi, bet Liepājā saslimušo skaits pieaudzis līdz sešiem. Saslimšana ar Covid-19 patlaban reģistrēta 34 pašvaldībās.

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem septiņiem inficētajiem trīs ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, bet pa vienam vecuma grupās no 10 līdz 19 un no 20 līdz 29 gadiem.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī, veicot 1891 Covid-19 testu, šī slimība konstatēta septiņiem cilvēkiem, liecina SPKC apkopotie dati. SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka trīs saslimušie ir Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm - Igaunijas, bet ar trīs personām uzsākta saziņa, lai precizētu papildu informāciju. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Latvijā līdz šim veikti 211 937 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1288 personas un 1070 izveseļojušās, bet 32 mirušas.