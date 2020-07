Septiņi jaunie Covid-19 gadījumi: četri saslimušie – draugi

Četri no aizvadītajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem ir saistīts ar uzliesmojumu draugu kompānijā individuālos pasākumos, medijus otrdien informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

SPKC aicina visus, kas 27. jūnija vakarpusē apmeklēja restorānu "Aqua Luna" Andrejostas ielā 5 un 28. jūnija vakarpusē "Riviera" Dzirnavu ielā 31, sekot līdzi savai pašsajūtai.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī ir konstatēti septiņi Covid-19 saslimšanas gadījumi, bet četri no tiem ir saistīti ar kopīgiem pasākumiem, kur cilvēkus vecumā no 20 līdz 45 gadiem, kas pavadījuši laiku kopā, vieno kopēji inficēšanās apstākļi.

Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, SPKC ir noskaidrojis, ka no viena saslimušā inficējušies vēl divi citi, kas nav apmeklējuši šos pasākumus. Noskaidrotas vēl divas personas, kas uzturas ārpus Latvijas, bet pavadīja laiku ar viņiem laikā no 26. jūnija. Viņi arī ir veikuši testus, SPKC gaida testa rezultātus, bet ir zināms, ka viņiem ir bijuši saslimšanas simptomi. Šīs personas divās dienās kopā ar ārzemju viesiem apmeklēja restorānus.

Šajā uzliesmojumā draugu kompānijā SPKC ir identificējis kopā septiņus saslimšanas gadījumus, ieskaitot arī saslimušās kontaktpersonas. SPKC pārstāve Elīna Dimiņa uzsvēra, ka "pandēmija vēl nav beigusies".

Raksturojot pagājušās nedēļas tendences, Dimiņa norādīja, ka bija kopumā reģistrēti astoņi saslimšanas gadījumi, bet tagad ir tikai otrdiena un jau ir desmit saslimušo. Pieci no astoņiem aizvadītās nedēļas saslimšanas gadījumiem bija ievesti no ārvalstīm – Zviedrijas, ASV, Indonēzijas, Šveices.

Dimiņa atklāja, ka nevienam no abiem uzņēmumiem nav noteikti kādi papildu ierobežojoši pasākumi, jo tajos tika mēģināts ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Ir svarīgi, kā paši apmeklētāji ievēro ierobežojumus pulcējoties, uzsvēra Dimiņa. Pārējiem šo vietu apmeklētājiem risks inficēties ir bijis zems vai ļoti zems, uzskata SPKC pārstāve.

Pārējie no šodien publicētajiem saslimšanas gadījumiem ir ievesti no ārzemēm. Diviem no tiem ir skaidra epidemioloģiskā saite ar ārvalstīm - ievesti no Krievijas un Vācijas, bet vienam saite vēl tiek skaidrota.

SPKC atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12.

SPKC arī atgādina, ka šādos gadījumos sabiedrībai un epidemiologiem papildus rīks darbam ir izveidota lietotne "Apturi Covid", lai ātrāk uzzinātu, vai bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, var savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.