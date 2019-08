Septiņi neatkarīgie deputāti dod Zepam iespēju līdz piektdienai nodrošināt sev opozīcijas atbalstu

Ja līdz nedēļas beigām Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidātam Viesturam Zepam (LA) neizdosies nodrošināt sev vismaz 24 deputātu atbalstu, tad "Neatkarīgo deputātu frakcija" (NDF) un deputātu bloks "Rīgai!" mēra vēlēšanās atbalstīs Oļegu Burovu (GKR), sacīja "Rīgai!" vadītājs Oskars Putniņš.

Viņš teica, ka viņš un NDF vadītājs Valērijs Petrovs ticies ar Burovu un GKR frakcijas vadītāju Vjačeslavu Stepaņenko, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

"Prezentējām savu veicamo darbu programmu un pēc garam pārrunām, esam konstatējuši, ka no Burova atbalsts mūsu plāniem ir," sacīja Putniņš, atgādinot, ka tas bija viens no nosacījumiem, lai abu frakciju apvienības nosliektos par labu kādam no mēra kandidātiem.

Tāpat Putniņš piebilda, ka sadarbība ar Burovu noslēgta nav, jo līdz rītdienas, 16. augusta, darba dienas beigām viņi gaidīs, vai ar savu piedāvājumu nenāks Zeps.

"Lai abiem kandidātiem būtu vienlīdzīgas pozīcijas, gaidīsim līdz nedēļas beigām, vai Zepam gadījumā neizdodas nodrošināt 24 deputātu atbalstu. Ja tas nenotiks, tad visticamāk deputātu frakcija noslēgs sadarbības līgumu ar GKR un mēs, kā jau vienojāmies, balsosim kopā ar viņiem," sacīja Putninš.

Vienlaikus viņš paskaidroja, ka deputātu bloks "Rīgai!" nekādu sadarbības līgumu ar GKR neslēgs un to darīs tikai NDF.

Kā ziņots, Rīgas domē kopumā strādā 60 deputāti un jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai nepieciešama vismaz 31 balss. Kopš no "Saskaņas" maija beigās tika izslēgti četri deputāti, tajā palikuši 17 domnieki.

Līdz šim "Saskaņa" solījusi atbalstu Burovam, kas nozīmē, ka kopā ar GKR frakciju, kurā ir 11 deputāti, viņam ir 28 balsis.

Līdzšinējās opozīcijas sastāvā ir palikuši 25 domnieki - četri no "Vienotības", seši no nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) un astoņi no partijas "Latvijas attīstībai" (LA).

Vēl vienu apvienību - deputātu bloku "Rīgai!" - veido no JKP un LA izslēgtie deputāti - Oskars Putniņš, Druvis Kleins un Imants Keišs, kuri par mēru solījuši balsot kopā ar NDF, kurā apvienojušies no "Saskaņas" izslēgtie domnieki.

Ja šī apvienība balsotu par Burovu, viņam būtu 34 balsis, bet, ja par otru kandidātu - Zepu -, tad viņam būtu 33 balsis, pieņemot, ka par viņu balsotu arī līdzšinējās opozīcijas partijas, kas gan nav solījušas to darīt. Gan 33, gan 34 balsis ir pietiekami, lai kļūtu par mēru. Pagaidām gan apvienība nav nosliekusies par labu nevienam no kandidātiem. Arī Zepam atbalstu nav pauduši līdzšinējās opozīcijas spēki.

Domniekiem ir laiks līdz 20. augustam jauna pašvaldības priekšsēdētāja ievēlēšanai, pretējā gadījumā dome var tikt atlaista un būs jārīko ārkārtas pašvaldības vēlēšanas, un tieši šādu mērķi ir izvirzījušas partijas "Vienotība" un Jaunās konservatīvās partijas frakcijas. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", Saeima var rosināt domes atlaišanu tad, ja pašvaldība bez mēra strādā divus mēnešus.

Mēra vēlēšanas gaidāmas 19. augustā.