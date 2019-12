Sešiem Latvijas uzņēmumiem piešķir grantus inovatīvu militāru produktu izstrādei

Grantu programmas konkursā Aizsardzības ministrija (AM) piešķīrusi atbalstu inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstībai sešiem Latvijas uzņēmumiem, portāls "Delfi" uzzināja AM.

Atbalstu saņems SIA "Exonicus" neatliekamās medicīniskās palīdzības virtuālās realitātes apmācību treniņa simulatora izstrādei, SIA "Entangle" drošas komunikācijas sistēmas prototipa izstrādei, SIA "Zemgales Remonta Centrs" sertificētas kaujas transporta kapitālā remonta metodoloģijas izstrādei, SIA "SRC Brasa" sauszemes bezpilota platformu virzienbāku sistēmas izstrādei, SIA "Kronis" karavīru sausās uzturdevas gatavo pamatēdienu izstrādei, analīzei un pielāgošanai rūpnieciskai ražošanai, kā arī SIA "Vairog EU" sertificētas kaujas munīcijas testēšanas un kvalitātes kontroles metodoloģijas izstrādei.

Grantu programmas konkurss norisinājies jau otro reizi. AM saņēma 25 projektu pieteikumus no dažādām ar aizsardzības industriju un bruņoto spēku nodrošinājumu saistītām jomām, tai skaitā, ieroču un to sastāvdaļu ražošanu, mašīnbūvi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, būvniecību, pārtikas ražošanu, bezpilota sistēmu izstrādi, medicīnu, kā arī citām.

Iesniegtie projekti vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību, informē ministrijā.

Izsludinātā grantu konkursa ietvaros projektu iesniedzēji pretendēja uz kopējo pieejamo AM līdzfinansējumu 350 000 eiro apmērā.

Atbalsta īpatsvars vienam projektam bija 50% no attiecināmajām izmaksām, ko varēja palielināt līdz 75%, ja projekts paredzēja pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Projektu īstenošanas laikā Nacionālo bruņoto spēku eksperti uzņēmumiem sniegs konsultācijas, tādējādi veicinot inovatīvu un aizsardzības nozarē izmantojamu produktu attīstību.

AM pirmajā grantu programmas konkursā, kas tika izsludināts pērn, līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā saņēma seši projekti.