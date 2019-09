Sešiem slimnīcā nonākušajiem bērniem apstiprināta zarnu nūjiņas izraisīta infekcija

Līdz šim sešiem no Siguldas puses Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nonākušajiem bērniem apstiprināta mikroorganisma "E.Coli" jeb zarnu nūjiņu izraisīta infekcija, informēja slimnīcas pārstāve Vita Šteina.

Kopumā līdz šim slimnīcā ar aizdomām par šo infekciju nonākuši 15 bērni no Siguldas puses. Par septiņiem no viņiem ir saņemti analīžu rezultāti, seši no tiem pozitīvi.

Pēc Šteinas paustā, patlaban Bērnu slimnīcā ārstēšanos turpina pieci bērni, tostarp trīs Intensīvās terapijas nodaļā, bet vēl divi – Infekciju nodaļā. Slimnīcā informēja, ka bērnu, kuri atrodas Intensīvās terapijas nodaļā, stāvoklis joprojām ir smags, tomēr stabils.

Kā ziņots, līdz 17. septembrim Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) veiktās šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas izraisītās infekcijas jeb STEC uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā Siguldā zarnu infekcijas simptomi atklāti kopumā 32 cilvēkiem, tostarp 28 bērniem un četriem pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.

Informācija par saslimušajiem iegūta no slimnīcām un ģimenes ārstiem. Piemēram, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vērsušies visvairāk jeb 15 bērni. Septiņi no šiem bērniem ir hospitalizēti, bet pārējie atrodas ģimenes ārstu uzraudzībā.

SPKC informēja, ka smaga STEC infekcijas komplikācija – hemolītiski urēmiskais sindroms – konstatēta četriem bērniem. STEC infekcija līdz šim laboratoriski apstiprināta trīs saslimušajiem bērniem. Diviem saslimušajiem bērniem STEC infekcija nav apstiprinājusies. Pārējiem slimniekiem laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti vēl nav saņemti.

Zarnu infekcijas simptomi konstatēti bērniem un darbiniekiem piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdinātājs ir "Baltic Restaurants Latvia".

Atbildīgās iestādes aizvien turpina meklēt zarnu infekcijas izplatības cēloni.

Otrdien tapa zināms, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ apturējis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī "Baltic Restaurants Latvia", tajā skaitā Siguldai.

Vaicāts, vai šo Jelgavas uzņēmumu var jau sasaistīt ar saslimšanas gadījumiem Siguldā, dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis gan atbildēja noliedzoši, jo vēl nav saņemti noņemto paraugu analīžu rezultāti.

Tāpat otrdien PVD paziņoja, ka Siguldas pirmskolas izglītības iestādē "Tornīši", kurā audzēkņiem konstatēta akūta zarnu infekcija, ēdināšana līdz šim notikusi nelegāli. "Pirmsskolas izglītības iestāde "Tornīši" nemaz nebija reģistrēta PVD, tātad līdz šim ēdināšana tur notikusi nelegāli un ne reizi nav pārbaudīta," sacīja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.