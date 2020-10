Sestdien atjaunos asfalta segumu nobrauktuvei no Dienvidu tilta uz Maskavas ielu

Sestdien, 17. oktobrī, no pulksten 8 tiks veikta asfaltbetona seguma ieklāšana nobrauktuvē no Dienvidu tilta uz Maskavas ielu. Autovadītājiem jāņem vērā, ka nobrauktuve satiksmei tiks slēgta jau piektdien, 16. oktobrī, no pulksten 23, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

16. oktobrī pēc pulksten 23 tiks sākti nobrauktuves uz Maskavas ielu frēzēšanas darbi, savukārt 17. oktobrī no pulksten 8 tiks sākti asfaltēšanas darbi.

Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā asfaltbetona ieklāšana tiks organizēta svētdien, 18. oktobrī.

Transportlīdzekļu satiksmei Dienvidu tilta nobrauktuve uz Maskavas ielu tiks atvērta 18. oktobrī no pulksten 23, bet gadījumā, ja laikapstākļi būs piemēroti asfaltēšanai un darbi tiks pabeigti ātrāk, tad arī nobrauktuve autosatiksmei tiks atvērta savlaicīgāk.

Autovadītāji tiek aicināti pievērst uzmanību ceļa zīmēm un izmantot apbraucamos ceļus.