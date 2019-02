Sestdien dzēsti 13 ugunsgrēki; vienā cietis cilvēks

Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 13 ugunsgrēki, vienā no tiem cietis cilvēks, bet bojāgājušo nav, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā operatīvā informācija.

Ugunsgrēks ar cietušo izcēlies kādā dzīvojamā mājā Rīgā. Par nelaimi ugunsdzēsējiem plkst.22.46 ziņojuši kaimiņi, kuri pamanījuši, ka pretējās mājas logā kaut kas deg. Ierodoties notikuma vietā, VUGD darbinieki konstatējuši, ka jūtams neliels sadūmojums un vienā no ēkas dzīvokļiem četru kvadrātmetru platībā deg mēbeles un sadzīves mantas. Ugunsdzēsēji no ēkas evakuējuši deviņus cilvēkus, bet no sadūmotajām telpām izglābuši vienu cilvēku, suni un kaķi. Izglābtais cilvēks nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Plkst. 0.15 ugunsgrēks likvidēts.

Diennakts laikā pieci ugunsgrēki reģistrēti novados, četri Rīgā, bet vēl četri citās republikas pilsētās.

Sestdien VUGD darbinieki veikuši arī 17 glābšanas darbus - astoņus novados, četrus Rīgā, bet piecus citās lielajās pilsētās.

Kopš gada sākuma Latvijā reģistrēts 581 ugunsgrēks, tajos cietuši 57, bet gājuši bojā 20 cilvēki, liecina VUGD apkopotie dati.