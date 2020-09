Sestdien 'Lampā' gaidāmas 'Young Media Sharks' diskusijas jauniešiem

Sestdien, 5. septembrī, sarunu festivāla "Lampa" ietvaros norisināsies "Young Media Sharks" diskusijas jauniešiem, kuras iespējams gan apmeklēt klātienē Rīgas Latviešu biedrības namā, gan vērot tiešsaistē.

Pulksten 12 diskusijā "Vai tradicionālie mediji noliks karoti?!" tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par digitalizācijas ietekmi uz medijiem, žurnālistikas nākotni, kā arī prasmēm, kam jāpiemīt, lai spētu kvalitatīvi lietot mediju saturu. "Young Media Sharks" jaunieši kopā ar "Pieci.lv" raidījumu producenti Karmenu Stepanovu, interneta personību Roju Rodžeru un "Re:Check" žurnālisti Sabīni Bērziņu mēģinās atšķetināt, kāda nākotne gaida medijus un kā jāmainās mums pašiem.

Savukārt pulksten 17 diskusijā "No pagrīdes līdz arēnai: kāpēc būt "underground" mūziķim Latvijā?" būs iespējams uzzināt, kāda ir veiksmes atslēga mūzikā, kas nosaka, vai mūziķis kļūs populārs, un vai slava vienmēr nozīmē panākumus. "Young Media Sharks" jaunieši sarunāsies ar mūzikas producentu Dj Rudd, reperi ansi, Rinaldu no grupas "Jānis" un Jāni Niedru no grupas "Blue Jeans Serenade". Diskusija būs redzama arī portāla "Delfi".

Tāpat diskusijas varēs vērot klātienē Rīgas Latviešu biedrības namā, iepriekš reģistrējoties šeit. Pasākums tiks pārraidīts Young Media Sharks Facebook kontā un mājaslapā festivalslampa.lv.

Diskusijas rīko biedrības "Avantis" jauniešu kustība "Young Media Sharks" – izglītojoša iniciatīva, kas atbalsta jauniešus un palīdz viņiem attīstīt sevi komunikācijas un mediju jomā. Programma piedāvā starptautisku mediju nometni "Young Media Sharks", plašas iesaistes iespējas jauniešu žurnālā Izvēlies un mediju centrā "Young Media House". Projektu atbalsta Vācijas Federālā Ārlietu ministrija.