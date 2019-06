Sestdien Latvijā dzēsti 15 ugunsgrēki, vienā cietis cilvēks

Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 15 ugunsgrēki un vienā no tiem cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ugunsgrēks ar cietušo izcēlies Jelgavā, aizmirstot gatavoties noliktu ēdienu. Kā informēja VUGD preses pārstāve Inta Palkavniece, pulksten 19.49 Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz kādu dzīvojamo māju, no kuras bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem ir piededzis bez uzraudzības gatavoties atstāts ēdiens. VUGD darbinieki no piedūmotā dzīvokļa izglāba un nodeva mediķiem vienu cilvēku, kurš bija cietis. Pulksten 20.18 ugunsgrēks tika pilnībā likvidēts.

VUGD atgādina par nepieciešamību ievērot piesardzību, gatavojot vai sildot ēdienu, neatstāt maltīti uz ieslēgtas plīts vai cepeškrāsnī bez uzraudzības, kā arī uzstādīt mājoklī dūmu detektorus, kas ar spalgu skaņas signālu laikus pavēstīs par izveidojušos sadūmojumu.

Sestdien seši ugunsgrēki reģistrēti novados, pieci Rīgā, bet četri citās pilsētās.

24 stundu laikā VUGD darbinieki veikuši arī 19 glābšanas darbus - piecus novados, deviņus Rīgā, bet vēl piecus citās pilsētās.

Aizvadītajā diennaktī VUGD darbinieki nav piedalījušies neviena meža ugunsgrēka dzēšanā, tomēr Valsts meža dienests reģistrējis vienu meža ugunsgrēku 0,1 hektāra platībā.

Kopš gada sākuma Latvijā dzēsts 6241 ugunsgrēks, tostarp 2769 reizes degusi kūla. Ugunsnelaimēs cietuši 159 cilvēki, bet 47 gājuši bojā.