Sestdien Latvijā konstatēts 41 Covid-19 saslimšanas gadījums

Aizvadītajā diennaktī veikti 7924 Covid-19 testi, reģistrēts 41 jauns saslimšanas gadījums un nav saņemti ziņojumi par nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 0,5%.

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 62,3.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 137 210 cilvēki.

📈 Pēdējo 24h laikā:

▫️veikti 7924 Covid-19 izmeklējumi;

▫️reģistrēts 41 jauns inficēšanās gadījums;

▫️nav saņemti ziņojumi par mirušajiem. ☑️Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 0.5%

☑️14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju: 62.3 — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 27, 2021

Jau ziņots, ka, sākot ar 2020. gada 28. decembri, Latvijā uzsākta vakcinācija pret Covid-19. Pirmie potes saņēma lielo slimnīcu darbinieki, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas.

Šā gada 3. aprīlī darbu uzsāka speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri vairākās Latvijas pilsētās, jo Latvijai pirmo reizi bija piegādāts lielāks vakcīnu apjoms. Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, savukārt no 17. maija – arī 16 gadus sasnieguši jaunieši, bet no 2. jūnija – arī bērni no 12 gadu vecuma.