Sestdien pie Ministru kabineta bija pulcējušies daži desmiti protestētāju

Kā vēsta aculiecinieki sestdien pie Ministru kabineta bija pulcējušies daži desmiti cilvēku, lai publiski paustu neapmierinātību ar saslimstības ierobežošanās vārdā ieviestajiem noteikumiem.

Jau ziņots, ka šonedēļ valdība lēma, lai apturēt Covid-19 slimības straujo izplatību un mazinātu hospitalizēto pacientu skaitu, ieviest striktus ierobežojumus visā valstī līdz 15. novembrim.

Ar ierobežojumiem neapmierinātie sestdien ieradās pie Ministru Kabineta, lai paustu savas dusmas par notiekošo. Internetā publicētie materiāli un aculiecinieku teiktais rāda, ka kopumā pie valdības ēkas bija daži desmiti cilvēku.

Jau ziņots, ka laikā līdz 15. novembrim visi veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, nestrādās un būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi.

Šajā laikā, kā noteicis ministru kabinets, tiks ieviesti pasākumi, kas maksimāli ierobežo cilvēku no dažādām mājsaimniecībām kontaktēšanos klātienē, lai mazinātu vēl lielāku veselības aprūpes sistēmas pārslodzi, būtiskus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības ierobežojumus un nepieciešamību ieviest pacientu prioritizēšanu medicīniskās palīdzības sniegšanai.

Lai mazinātu nelegālu pulcēšanos privātos pasākumos, noteikts ierobežojums pamest dzīves vietu nakts laikā no plkst. 20 līdz 5, paredzot tikai iespēju nokļūt uz un no darba vietas.