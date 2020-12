Sestdien Rīgā ierobežos satiksmi; policija pastiprināti uzraudzīs protesta akcijas

Brīvdienās paredzētajos protesta akcijās Valsts policija (VP) sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju (RPP) pastiprināti uzraudzīs, lai tiek ievērota sabiedriskā kārtībā un drošība, kā arī valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un ierobežojumi, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Jau vēstīts, ka sestdien, 12. decembrī, 11. novembra krastmalā no pulksten 12 ir pieteikta sapulce – "Lielais brīvības protests", kurā pieteikts ārkārtējās situācijas laikā atļautais dalībnieku skaits – 25 cilvēki. Savukārt Brīvības laukumā no pulksten 15 līdz pulksten 17 biedrība "Stabilitātei – Jā!" pieteikusi sapulci ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību uz nepietiekošu atbalstu uzņēmējiem un strādājošajiem ārkārtējās situācijas ieviešanas laikā. Plānots, ka arī šajā sapulcē piedalīsies 25 cilvēki.

VP portālam "Delfi" atgādināja, ka šobrīd ārkārtējās situācijas laikā privāta pulcēšanās un privāti pasākumi, tāpat kā visi publiskie pasākumi ir atcelti un aizliegti, savukārt ārtelpās organizētās sapulcēs, gājienos un piketos drīkst piedalīties ne vairāk kā 25 cilvēki.

Lai gan ir atļauts rīkot piketu ar ierobežotu skaitu cilvēku, tā priekšnosacījums ir epidemioloģisko drošības prasību ievērošana, nepakļaujot nedz sevi, nedz citas personas veselības un dzīvības apdraudējumiem.

Īpaši laikā, kad saslimstība ar Covid-19 aizvien palielinās ne tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs, VP aicina ikvienu ievērot noteiktās drošības prasības, tostarp, nepulcēties un lietot sejas un mutes aizsegus, kā arī neļauties provokācijām, bet gan patstāvīgi izvērtēt riskus un būt līdzatbildīgiem rūpēs gan par savu, gan tuvinieku un līdzcilvēku veselību un drošību.

Policija uzsver, ka atrodoties plašā cilvēku lokā, vai pat pūlī ir gandrīz neiespējami ievērot divu metru distanci, kas savukārt tikai palielina risku vīrusa plašākai izplatīšanai.

Rīgas domē portāls "Delfi" uzzināja, ka saistībā ar Rīgā pieteiktajiem publiskajiem pasākumiem pašvaldība ir noteikusi virkni satiksmes ierobežojumu, kas būs spēkā jau no piektdienas, 11. decembra.

No piektdienas pulksten 20 līdz sestdienas pulksten 23 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai, Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai, 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.

Nepieciešamības gadījumā sestdien tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Brīvības bulvārī, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai, Jēkaba ielā, Klostera ielā, Mazā Trokšņu ielā un Trokšņu ielā.

Savukārt 12. decembrī no pulksten 8 līdz pulksten 23.59 tiks slēgta kravas transportlīdzekļu satiksme Krasta ielā, posmā no uzbrauktuves uz Salu tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, Ģenerāļa Radziņa krastmalā, 11.novembra krastmalā, Eksporta ielā, posmā no Muitas ielas līdz Hanzas ielai, Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam un uz Akmens tilta.

Jau ziņots, ka, lai preventīvi novērstu nesankcionētu pulcēšanās iespējamību, sestdien, 12. decembrī, tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 11. novembra krastmalā.

RPP priekšnieks Juris Lūkass iepriekš uzsvēra gatavību stingri vērsties pret jebkuru, kurš apzināti neievēros noteiktos ierobežojumus.

