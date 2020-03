Sestdienas rītā apledojums vietām apgrūtina braukšanu

Sestdienas rītā apledojums vietām visā valsts teritorijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei un no Smiltenes pagrieziena līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem.

Tāpat apgrūtināta braukšana apledojuma dēļ ir Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei.

Kurzemes pusē apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šosejas (A9) posmā no Kalnciema līdz Skrundai un Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei.

Ar apgrūtinātu braukšanu apledojuma dēļ autovadītājiem jārēķinās arī autoceļa Jēkabpils -Terehova (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, Grebņeva – Medumi šosejas (A13) posmā no Rēzeknes līdz Medumiem, kā arī uz Daugavpils apvedceļa (A14) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Madonas, Preiļu, Saldus, Tukuma un Valmieras apkārtnē.

Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 94 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.