'Sievietes, miers un drošība'. Sākas Rīgas Konferences 2020 diskusiju sērija. Tiešraide

Trešdien, no pulksten 16.30 norit tiešsaistes diskusija “Sievietes, miers un drošība”, ko organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Kanādas vēstniecība Latvijā un Rīgas Juridiskā augstskola. Diskusija ir pirmā no starptautiskā drošības un politikas foruma Rīgas Konference 2020 papildus tiešsaistes diskusijām, kas notiks trešdien un ceturtdien. Tā tiek straumēta konferences tīmekļa vietnē "rigaconference.lv", kā arī portālā "Delfi".

Diskusijā klausītājus uzrunā augsta līmeņa eksperti un politikas veidotāji. To atklās H.E. Kevins Rekss, Kanādas vēstnieks Latvijas Republikā, Žaklīna O'Nīla, Kanādas vēstniece sieviešu, miera un drošības jautājumos, Klēra Hutčinsone, īpašais pārstāvis sieviešu, miera un drošības jautājumos NATO, Kaspars Ozoliņš, Drošības politikas un Intl, organizācijas direktorāts, Arvo Antons, ANO Drošības padomes lietu koordinatora vietnieks. Diskusiju vada Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja prof. Žaneta Ozoliņa.

Diskusija norit angļu valodā:

"NATO atzīst konfliktu nesamērīgo ietekmi uz sievietēm un meitenēm, sieviešu svarīgo lomu miera un drošības jomā un to, cik svarīgi ir iekļaut dzimumu perspektīvas visā, ko dara alianse," skaidro konferences rīkotāji.

NATO valstu un valdību vadītāji 2018. gadā apstiprināja pārskatīto Sieviešu, miera un drošības (WPS) politiku, kas ieviesa integrācijas, iekļautības un integritātes principus. Kanādas valdība ir izrādījusi stingru vadību un uzkrājusi daudz pieredzes, īstenojot politiku praksē. Viņu pieredze ir ļoti svarīga citām valstīm, kas sāk īstenot šo rīcībpolitiku. Daži no svarīgākajiem jautājumiem ir ļoti praktiska rakstura, gatavojoties vairākām no jau apzinātajām galvenajām problēmām un par to, kā tās pārvarēt. Tādēļ šīs tiešsaistes diskusijas realizācijas Rīgas konferences 2020 ietvaros mērķis ir uzsākt debates par šo tēmu Latvijā, raugoties uz Kanādu kā labas gribas un prakses piemēru.