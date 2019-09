Sigulda lauž līgumu ar bērnu ēdinātāju 'Baltic Restaurants Latvia'

Piektdien Siguldas novada pašvaldības domes vadības sanāksmes laikā ir pieņemts lēmumus lauzt līgumu ar SIA "Baltic Restaurants Latvia", kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus visās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un četrās skolās, portālu "Delfi" informēja domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Lēmums pieņemts pēc Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) jaunākās informācijas par noņemto analīžu rezultātiem ēdināšanas blokos, kā arī par atkārtotiem PVD aizrādījumiem minēto izglītības iestāžu ēdināšanas blokos.

"Piektdien Pārtikas un veterinārais dienests informēja, ka līdz šim veikto analīžu rezultāti liecina, ka šiga toksīnu producējošā baktērija E.coli nav atrasta nevienas Siguldas izglītības iestādes ēdināšanas blokā, tai skaitā arī tur strādājošiem darbiniekiem. Savukārt nomazgājumos, kas ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu „Ieviņa" un „Saulīte" pavāru rokām pēc to dezinficēšanas, ir konstatēta Staphylococcus aureus jeb zeltainā stafilokoka klātbūtne, savukārt divos nomazgājumu paraugos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām bērnudārzā „Saulīte" un Siguldas 1. pamatskolā, lai izmeklētu tos uz higiēnas kritērijiem, konstatēta zarnu nūjiņu baktērijas klātbūtne" norāda Siguldas novada dome.

Siguldas novada pašvaldības vadība lēmumu par līguma laušanu pieņēmusi, neskatoties uz to, ka atbildīgās valsts institūcijas joprojām nav atradušas smagās zarnu infekcijas slimības baktērijas izplatības cēloņus un joprojām pašvaldība gaida informāciju par salmonelozi izraisošā baktērija salmonella izcelsmes cēloņiem. Līdz šim pašvaldība no atbildīgajām institūcijām nav saņēmusi informāciju arī par to, ka darbinieku higiēnas problēmas ir veicinājušas slimību izplatīšanos izglītības iestādēs un ēdināšanas bloki, kuros pārtikas sagatavošanu veic SIA "Baltic Restaurants Latvia", ir jāslēdz.

Izglītības iestādēs joprojām turpinās pastiprināti dezinfekcijas un personīgās higiēnas pasākumi ne tikai iestāžu koplietošanas telpās, bet arī pārtikas blokos, kuros strādā SIA "Baltic Restaurants Latvia" un kuros pastiprinātu uzraudzību veic PVD.

Vadības sanāksmē lemts, ka pašvaldības speciālistiem nekavējoties jāveic likumā noteiktās darbības līguma laušanai ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, kā arī normatīvos aktos noteiktā kārtībā jāmeklē pretendenti turpmākai ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Siguldas novada izglītības iestādēs.

Jau ziņots, ka līdz šim salmoneloze laboratoriski apstiprināta deviņiem, bet šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas izraisītā infekcija jeb STEC - pieciem bērniem no Siguldas puses.