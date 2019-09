Siguldas bērnudārzu virtuvēs nekonstatē pārkāpumus; pārbaudes turpinās

Piektdien pulksten 17.30 noslēgušās Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārbaudes Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās notikuši bērnu saslimšanas gadījumi. Pašvaldībai sniegtā informācija liecina, ka Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs līdz šim nav konstatēti pārkāpumi ēdiena sagatavošanas vietās, informē Siguldas pašvaldība.

Ir paņemti bakteriālie paraugi, lai noskaidrotu, vai ēdienu sagatavošanas vietās nav atrodami slimības ierosinātāji. PVD par analīžu rezultātiem izglītības iestāžu vadītājus un pašvaldību informēs nākamās nedēļas sākumā, savukārt PVD veikto pārbaužu akti ir pieejami izglītības iestādēs.

Papildus tam visās iestādēs, kur tika konstatēta saslimšana, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izplatījis anketas vecākiem, lai iegūtu informāciju par varbūtējiem slimības cēloņiem.

Pēc Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir konstatēti pieci saslimšanas gadījumi: trīs bērni no bērnudārza "Saulīte" dažādām grupām, viens bērns no bērnudārza "Pīlādzītis" un viens – "Ieviņā". Bērni hospitalizēti laikā no 5. līdz 11. septembrim.

Bērnudārzos "Tornīši", "Pasaciņa" un "Ābelīte" bērnu saslimšanas nav konstatētas, norāda Siguldas pašvaldība. Slimību profilakses un kontroles centrs pirmsskolas izglītības iestādes par bērnu saslimšanas gadījumiem informēja 11. septembra pēcpusdienā, savukārt Siguldas novada pašvaldība tika informēta 13. septembrī plkst. 9.30, vienlaicīgi informējot par to medijus. 13. septembrī aptuveni plkst. 11.00 tika uzsāktas Pārtikas un veterinārā dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra pārbaudes.

Šobrīd nav informācijas, ka infekcijas izraisītājs ir saņemtais ēdiens pirmsskolas izglītības iestādēs. Slimību profilakses un kontroles centrs un Pārtikas un veterinārais dienests nav apturējis pirmsskolas izglītības iestāžu darbību.

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde informē, ka visos bērnudārzos ir veikta grupu, mantu un koplietojamo telpu papildu dezinfekcija un tiek ievēroti pastiprināti higiēnas pasākumi.

Jau ziņots, ka vairākās Siguldas pirmsskolas mācību iestādēs konstatēti saslimšanas gadījumi ar akūtu zarnu infekciju. Pieci bērni hospitalizēti, no tiem trīs bērnu stāvoklis šobrīd ir ļoti smags.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) portālam "Delfi" apstiprināja, ka slimnīcā nonākuši pieci bērni, no kuriem trīs ir smagā stāvoklī. Galvenie simptomi cietušajiem ir stipra caureja, nieru mazspēja, kā arī zarnu trakta asiņošana, sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja. Pašreizējie novērojumi liecina, ka saindēšanās avots varētu būt pārtika.