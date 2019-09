Siguldas novada pašvaldība bērnudārzus pagaidām neslēgs

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) zarnu infekcijas izplatības un cēloņu iemeslus Siguldas novada bērniem joprojām izmeklē. Līdz šim saņemtie atzinumi, kurus PVD izsniedz pēc pārbaudēm, liecina, ka Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu virtuvēs nav konstatēti higiēnas pārkāpumi, tāpēc SPKC un PVD nav pamata apturēt pirmsskolas izglītības iestāžu darbību, norāda Siguldas novada pašvaldības pārstāve Sindija Brikmane. Līdz ar to Siguldas novada pašvaldība pagaidām bērnudārzus neslēgs.

Birkmane teic, ka papildus tam SPKC epidemiologi informē, ka veselie bērni var apmeklēt publiskos pasākumus un pirmsskolas izglītības iestādes, pastiprināti ievērojot personīgo higiēnu, savukārt tie bērni, kuriem ir dažādu saslimšanu pazīmes vai samazināta imūnsistēma, aicināti apmeklēt ģimenes ārstu un pārrunāt ārstēšanās metodes.

Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no SPKC, ka sestdien ir hospitalizēti vēl divi bērni un viens pedagogs ar līdzīgiem simptomiem, bet ambulatoriski ārstēšana uzsākta diviem bērniem un diviem pedagoga palīgiem, kuri ir bijuši saskarsmē ar vienu no slimajiem bērniem. Tiem saslimušajiem, kuri sestdien vērsušies medicīnas iestādēs, diagnoze par verotoksīnu producējošo "Escherichiacoli" in fekciju līdz šim nav apstiprināta.

Pašvaldības pārstāve norāda, ka pēc palīdzības ārstniecības iestādēs ar vēdera darbības traucējumiem vērsušies saslimušie no bērnudārza "Pīlādzītis", "Ieviņa", "Saulīte", "Tornīši" un "Pasaciņa". Bērnudārzā "Ābelīte" nav konstatēti saslimšanas gadījumu. Līdz šim zināms, ka četriem bērniem no Siguldas novada pēc "Escherichiacoli" infekcijas attīstījies hemolītiski urēmiskais sindroms, pārējie hospitalizēti ar līdzīgiem simptomiem.

Siguldas novada pašvaldība pēc kontrolējošo dienestu ieteikuma nodrošina pastiprinātus dezinfekcijas un higiēnas pasākumus visās izglītības iestādēs novada teritorijā. Visas izglītības iestādes turpinās darbu ierastajā kārtībā un ēdināšanas pakalpojumus nodrošinās SIA "Baltic Restaurants Latvia".

SPKC aicina vecākus vērot savu bērnu pašsajūtu un meklēt ģimenes ārsta palīdzību, ja novēroti tādi simptomi kā vemšana, asiņaina caureja, krampjveida sāpes vēderā, informējot, ka urēmisko sindromu izraisa "Escherichiacoli" (E. coli) jeb zarnu nūjiņu, kas ir gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem normālās baktēriju floras sastāvdaļa, bet E. coli celmi spēj veidot toksīnus (indīgas vielas) un izraisīt nopietnu slimību, kuras inkubācijas periods ir no četrām līdz desmit dienām.

Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku (nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus). Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku. Lai samazinātu risku inficēties no pārtikas produktiem, dzīvniekiem vai cita slima cilvēka, ēdiens termiski jāapstrādā, augļi un dārzeņi rūpīgi jānomazgā un jāievēro personīgā un roku higiēna.

Siguldas novada pašvaldība turpinās sekot līdzi kontrolējošo dienestu pārbaudēm un informēs sabiedrību un bērnu vecākus par aktuālo situāciju un paņemto bakteriālo paraugu analīžu rezultātiem.