Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar Valsts meža dienestu (VMD) turpina dzēst divus meža ugunsgrēkus – Siguldas novada Inčukalna pagastā, kur kopš piektdienas tiek dzēsta meža zemsedze aptuveni 34 hektāru platībā, kā arī Engurē, kur kopš svētdienas vakara glābēji dzēš zemsedzi 5000 kvadrātmetru platībā, portālu "Delfi" informēja VUGD.

Siguldas novada Inčukalna pagastā Izsaukumu uz notikuma vietu VUGD saņēma piektdienas, 16. jūlija, pēcpusdienā, savukārt svētdien, 18. jūlijā, ugunsgrēks tika lokalizēts. Notikuma vietā strādāja arī Inčukalna un Krimuldas brīvprātīgie ugunsdzēsēji, un piektdien VMD iesaistīja arī VAS "Latvijas dzelzceļš" ugunsdzēsības vilcienu un NBS Gaisa spēku helikopteru.

Meža ugunsgrēka dzēšana turpināsies arī Engurē, kur izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts svētdien. Notikuma vietā dega meža zemsedze, uguns strauji izplatījās un bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Dzēšanas darbos piedalījās VMD, Engures un Lapmežciema pašvaldību ugunsdzēsēju formējumi, un pēc pāris stundu dzēšana uguns izplatīšanās tika ierobežota.

Svētdien tika saņemts izsaukums Dobeles novada Annenieku pagastā, kur dega rugāju lauks 20 hektāru platībā. Dzēšanas darbos piedalījās arī Jaunpils brīvprātīgie ugunsdzēsēji.

Nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājuši cilvēki – piektdien Rīgā no ezera, sestdien Valmieras novada Ramatas pagastā no upes, bet svētdien Liepājā – no jūras.

Sestdien glābēji steidzās uz izsaukumu Liepājā, kur piecstāvu mājā bija nostrādājis dūmu detektors un otrā stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts dega ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks. Glābēji darbu notikuma vietā pabeidza.

Piektdienas vakarā tika saņemts izsaukums uz Pērnavas ielu Rīgā, kur uz neapsaimniekotas četrstāvu ēkas jumta atradās divi cilvēki. Glābjamie tika nogādāti lejā un nodoti Valsts policijas darbiniekiem.

VUGD saņēma izsaukumu Kuldīgas novada Gudenieku pagastā, kur dega šķūnis ar sienu.

Saistība ar negaisa un stiprā vēja postījumiem piektdien VUGD saņēma 30 izsaukumus, no kuriem puse bija Aizkraukles novadā. Galvenokārt, tika novākti nolūzuši koki no ceļu braucamas daļas.

Kopumā aizvadītajā nedēļas nogalē VUGD saņēma 241 izsaukumu – 78 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem deviņi bija meža ugunsgrēki, 112 uz glābšanas darbiem, bet 51 izsaukums bija maldinājums.