Silenieks aptur darbību Zaļajā partijā; kandidēs GKR sarakstā

Pirmdien, 24. februārī, ilggadējs Latvijas Zaļās partijas (LZP) biedrs un veloaktīvists Viesturs Silenieks apturējis darbību partijā, portālu "Delfi" informēja partijas birojā.

Savā blogā pirmdienas vakarā Silenieks paziņojis, ka kandidēs ārkārtas vēlēšanās Rīgā no partijas "Gods kalpot Rīgai" saraksta.

Pirmdien notika LZP valdes sēde, uz kuri ticis uzaicināts Silenieks. Viņš uz valdes sēdi ticis uzaicināts, ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar Silenieka iespējamo kandidēšanu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no politiskās partijas "Gods kalpot Rīgai" (GKR), informēja partijā.

Savā blogā pirmdienas vakarā Silenieks paskaidrojis, kāpēc kandidēs no "Gods kalpot Rīgai" saraksta.

"Man ir sava programma, kura ir neatkarīgi no tā, kāda ir mana politiskā piederība. Tas ir mans redzējums, manas domas, mans plāns. Pamata uzstādījums ir zaļa un ilgtspējīga attīstība kā pasaulē, tā Latvijā un Rīgā. Ikviens, kas piekrīt manam redzējumam ir sabiedrotais, lai nāk talkā manā vai cita vadībā šo ideju realizēšanā. Es nešķiroju tautību, dzimumu, vecumu, rasi un politisko piederību cilvēkiem, kuriem sakrīt viedoklis ar manējo, ir gatavi paši strādāt, vai ar mani sadarboties, lai realizētu mūsu kopīgo ieceri," skaidro Silenieks.

Viņš norāda, ka beidzamajā laikā vairākas partijas ir viņu uzrunājušas un piedāvājušas nākt talkā ar idejām, palīdzēt tām labāk sagatavoties Rīgas, pašvaldību un jau nākamās Saeimas vēlēšanām. "Ja cilvēki ir novērtējuši to, ko es daru, viņiem tīk manas domas, tad esmu gatavs palīdzēt neatkarīgi no tā kādā partijā es esmu, kādā sarakstā es esmu vai neesmu, ja kāds vēlas to pašu, ko es, tad mums sakrīt vēlmes un daudz jaudīgāk tās var realizēt, ja to dara daudzi," skaidro Silenieks.

""Gods kalpot Rīgai" atbalsta manu redzējumu un vēlas ar mani to kopīgi realizēt. Savukārt es redzu, ka "Gods kalpot Rīgai" sastāvā ir pieredzējuši, zinoši un profesionāli cilvēki, kuri labi pārzina valsts pārvaldes un pašvaldības darbu, kuri zin kā sasniegt rezultātu. Es nemainu politisko piederību pret kādu citu. Es esmu un gatavs palikt Latvijas Zaļās partijas biedrs, taču patlaban esmu iesniedzis valdē lūgumu apturēt manu darbību partijā uz laiku. Valde to ir pieņēmusi, manā klātbūtnē apstiprinājusi," raksta Silenieks.

Viņam esot bijuši arī vairāki politiski piedāvājumi, taču "es nevēlos strādāt īstermiņā, lai nozākājot, pazemojot citus konkurentus (citus Latvijas iedzīvotājus) tiktu ievēlēts kopā vienā komandā ar revolucionāriem histēriķiem, noliedzējiem, avantūristiem ļauniem, prastiem un zemas kultūras negatīviem cilvēkiem kādu ir daudzās (visās) partijās un kuru mērķis ir atriebties par iepriekš darīto, bet bez sava plāna, sava redzējuma par to kādu vēlas Latviju, Rīgu un katru Rīgas apkaimi. Tikai sadarbojoties var izdarīt vairāk, nevis apkaujot citus Latvijas iedzīvotājus. Tikai ar labām domām veikti labi darbi sniedz gaišu un svētīgu rezultātu".

Silenieks uzskata, ka nākamās desmitgades pārmaiņas pasaulē, Latvijā un Rīgā būs klimata pārmaiņu "politikas mērcē". Pēc viņa domām, lai īstenotu šīs politikas mērķus ir nepieciešams plašāks redzējums, nekā līdz šim Latvijā un Rīgā ir skatīts. "Tas ir redzējums pilnīgi visās tautsaimniecības jomās, ne tikai vides speciālistu šaurā lokā. Tā ir pilsētvide, drošība, transports, ražošana, enerģētika, izglītība, veselība un pilnīgi visas citas sadzīves jomas. Rezultātu varēs sasniegt tikai visu nozaru spēlētājiem darbojoties kopā," skaidro politiķis.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Silenieks LZP darbojies kopš 1997. gada, atkārtoti bijis ievēlēts par LZP līdzpriekšsēdētāju, bijis starp Eiropas Zaļās partijas dibinātājiem. Vairākās Saeimas vēlēšanās, Rīgas domes un Eiroparlamenta vēlēšanās savulaik kandidējis no Zaļo un zemnieku savienības saraksta, bijis Ministru prezidenta Induļa Emša (ZZS) biroja vadītājs, vides ministra Raimonda Vējoņa (ZZS) padomnieks, Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. Strādājis Rīgas domes Satiksmes departamentā par konsultantu, bijis Vides ministrijas pārstāvis Rīgas ostas valdē un Rīgas brīvostas projektu vadības vienības vadītājs.

Jau ziņots, ka otrdien, 25. februārī, notiks Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sēde, kurā izsludinās ārkārtas domes vēlēšanas Rīgā.

2020. gada 13. februārī Saeima pieņēma Rīgas domes atlaišanas likumu, un pirmdien, 24. februārī, Valsts prezidents Egils Levits likumu izsludināja. Tas stāsies spēkā 25. februārī.

Atbilstoši likumā noteiktajam CVK vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā jāizsludina ne vēlāk kā piektajā dienā pēc likuma stāšanās spēkā, un vēlēšanām jānotiek pirmajā sestdienā pēc diviem mēnešiem no likuma spēkā stāšanās dienas. Tādējādi vēlēšanu diena būs sestdiena, 25. aprīlis.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās būs Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šā gada 26. janvārī, vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.