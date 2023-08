Siliņai uztic veidot valdību

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ceturtdien, 24. augustā, oficiāli aicinājis Eviku Siliņu (JV) veidot nākamo, pēc kārtas 42. Ministru kabinetu.

"Delfi" jau rakstīja, ka 17. augustā Valsts prezidents pieņēma Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) demisijas rakstu. Vienlaikus Rinkēvičs informēja par nākamā premjera izraudzīšanas principiem. Viņš norādīja, ka konsultācijās ar Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem Rinkēvičs sagaida priekšlikumus, kā līdz 2030. gadam Latvijai sasniegt Eiropas Savienības (ES) vidējo labklājības rādītāju.

Pēc konsultācijām tapa zināms, ka Ministru prezidenta amatam pieteikts viens pretendents – "Jaunās vienotības" (JV) izvirzītā Siliņa. Pēc sarunām Rinkēvičs publiskoja paziņojumu, ka jauno Ministru kabinetu nepieciešams veidot ar iespējami plašu Saeimas vairākuma atbalstu.

Pēc trešdien, 23. augustā, atkārtotas piecu politisko spēku – JV, Apvienotā saraksta (AS), Nacionālās apvienības (NA), Zaļo un zemnieku savienības un "Progresīvo" - kopīgas tikšanās ar Valsts prezidentu saglabājās neskaidrība par nākamās koalīcijas iespējamo modeli. AS un NA pauda pārliecību, ka optimālākā ir esošās trīs partiju koalīcija. Tāpat NA norādīja, ka ideoloģisku domstarpību dēļ nestrādās kopā ar "Progresīvajiem", savu AS pauda bažas par Aivara Lemberga iespējamo ietekmi uz ZZS.

Siliņa pauda gatavību sākt koalīcijas sarunas no sākuma, ar cerību, ka varētu tikt izveidota piecu politisko spēku koalīcija. Vienlaikus viņa atzina, ka iespējami vairāki koalīcijas modeļi, tostarp četru un trīs spēku koalīcija.

Pēc Valsts prezidenta nominācijas saņemšanas Siliņa sāks oficiālas koalīcijas sarunas. Atbilstoši Rinkēviča nospraustajam laika rāmim, Saeimai jauno valdību vajadzētu apstiprināt septembra vidū, bet valdībai līdz šā gada 15. oktobrim parlamentā jāiesniedz 2024. gada budžets.

Siliņa dzimusi 1975. gadā. 1997. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju, savukārt 2001. gadā viņa Rīgas Juridiskajā augstskolā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās.

No 2011. gada līdz 2012. gadam Siliņa bija iekšlietu ministra Riharda Kozlovska (JV) ārštata padomniece juridiskajos jautājumos, bet no 2012. gada līdz 2013. gada sākumam ministra juridiskā padomniece.

No 2013. gada līdz 2019. gadam Siliņa bija Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre. Savukārt no 2019. gada viņa ieņēma Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) parlamentārās sekretāres amatu. 2022. gada beigās izveidotajā Kariņa valdībā Siliņa kļuva par labklājības ministri.

Siliņa Saeimas vēlēšanās pirmo reizi startēja no "Zatlera reformu partijas" saraksta un vēlāk no "Vienotības" saraksta, tomēr Saeimā netika ievēlēta. 14. Saeimas vēlēšanās viņa kandidēja no JV saraksta un tika ievēlēta.

Siliņas valsts amatpersonas deklarācija par 2022. gadu liecina, ka viņas ienākumi pērn bijuši 51 764 eiro.

Valsts kancelejas maksātā alga bijusi kopumā 49 814 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātais pabalsts – 1950 eiro, bet no AS "Citadele banka" kā procenti saņemti 0,23 eiro.

Kā kopīpašums deklarēti dzīvoklis un zeme Rīgā.

Siliņai pieder 2007. gadā ražota "Mercedes Benz GL420" markas automašīna. Austrijas "Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft" uzkrājums bijis 10 611 eiro.

Siliņa norādījusi, ka 2022. gadā bijusi Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre, Saeimas deputāte, darbojusies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomē un partijas "Vienotība" valdē. Viņa papildinājusi, ka no 2022. gada 1. novembra līdz 14. decembrim bez atalgojuma bijusi premjera parlamentārā sekretāre, kā arī līdz pērnā gada 14. decembrim – SIF Padomes locekle no Labklājības ministra amatā stāšanās brīža.