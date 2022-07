Siltumenerģijas tarifs Rīgā augustā pieaugs par 15,3%

AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifs no 15.augusta pieaugs par 15,3%, sasniedzot 85,45 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) publiskotā informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Atbilstoši SPRK lēmumam no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 14. augustam "Rīgas siltuma" siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 63,86 eiro apmērā par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 19,31 eiro apmērā par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs būs 1,48 eiro apmērā par MWh.

Tādējādi siltumenerģijas gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 eiro apmērā par MWh un neparedzētajām izmaksām 0,51 eiro apmērā par MWh no šā gada 15.augusta sasniegs 85,45 eiro par MWh.

Vienlaikus paredzēts, ka no 2023. gada 15. augusta "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 eiro apmērā par MWh būs 84,94 eiro par MWh bez PVN. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs no nākamā gada 15.augusta noteikts 63,86 eiro apmērā par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs noteikts 19,31 eiro apmērā par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs noteikts 1,48 eiro apmērā par MWh.

Iepriekš "Rīgas siltuma" siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi mainījās 2022. gada 11. martā, tiem pieaugot par 11% un sasniedzot 74,08 eiro par MWh.

Tostarp šobrīd "Rīgas siltuma" siltumenerģijas ražošanas tarifs ir 55,04 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs ir 16,55 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs ir 1,31 eiro par MWh. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente ir 0,13 eiro par MWh, bet neparedzētās izmaksas ir 1,05 eiro apmērā par MWh.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.