Pirmais saslima Margaritas (41 gads) vīrs. Atlidojis no Turcijas un vakarā sācis klepot. Abi novēluši vainu uz lidmašīnas kondicionieri. Nākamajā naktī vīrs jau klepojis “tā riebīgi”, bet joprojām nebija aizdomu par saslimšanu ar Covid-19, jo viņš ir ne tikai vakcinēts, bet arī pērnziem to izslimojis. Domas mainījušās, kad vēl pēc pāris dienām identiski simptomi parādījušies arī Margaritai. Sapratusi, ka abiem pieķēries kas lipīgs, un drošības pēc uztaisījusi Covid-19 testu, neraugoties uz to, ka arī viņa pavasarī vakcinējusies. Atbilde Margaritu pārsteigusi: viņai ir Covid-19. Turklāt sieviete ir pārliecināta, ka inficējusies no it kā dubultpasargātā dzīvesbiedra.

Covid-19 Delta paveids ir tik lipīgs, ka saslimšanas iespēja palielinājusies arī vakcinētajiem cilvēkiem, taču Latvijas līdzšinējie dati apliecina, ka pilnu vakcinācijas kursu izgājušie pārliecinoši lielākajā daļā gadījumu vīrusu izslimo viegli un slimnīcā nenonāk. Nelielu apjukumu speciālistos gan radījuši pretrunīgie dati par ārvalstu pieredzi, sevišķi vakcinācijas trieciennieces Izraēlas potēto iedzīvotāju saslimstības rādītāji un straujā revakcinācijas kampaņas sākšana. Pašmāju speciālisti gan pagaidām ir piesardzīgi par nepieciešamību steigt sekot Izraēlas piemēram un potēt arī Latvijas iedzīvotājus ar trešo vakcīnas devu.

Šķita, ka ir drošāk

Sarunas laikā Margarita daudz šņaukājas un klepo. Sazvanāmies piektajā dienā pēc vīrusa simptomu parādīšanās, un pagaidām sievietes lielākās sūdzības ir par klepu. Pirmās divas naktis esot nomocījusies ar spēcīgām kakla sāpēm un nelīdzējuši nekādi to nomierinošie līdzekļi, taču vēlāk klepus “aizgājis dziļāk”, tāpēc viņai izrakstītas antibiotikas. Margaritai vīrusa pavadošajā sastāvā esot arī iesnas, neliela temperatūra un vispārējs vājums. Vīrs gan dažu dienu laikā ticis uz kājām. Viņš arī decembrī Covid-19 izslimojis salīdzinoši viegli – dažas dienas panīkuļojis un jau bijis “darba kārtībā”.