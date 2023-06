Sit grūtnieci, draud nogalināt bērnus. Pats zvana policijai. Policija Mareku Markusu atrast nespēj

Agrā darbdienas rītā, pērn maijā, Kristīne izgāja no dzīvokļa Jūrmalā, lai dotos uz auto. No aizmugures sadzirdēja: "Kam pārdevi bērnus?" Tas bija Mareks Markuss, bijušais dzīvesbiedrs un bērnu tēvs. Jau vairāk nekā gadu Kristīnei bija pagaidu aizsardzība pret vardarbību, taču Mareks to pārkāpa. Viņš sāka ar dūrēm sist pa vēderu, atņēma telefonu.

Kristīne tobrīd bija astotajā grūtniecības mēnesī, nesen kā apprecējusies. "Es centos skriet uz tuvējo dienas centru. Tur izsaucu policiju un mediķus," viņa stāsta, atceroties gadu vecos notikumus. Kristīne runā mierīgi, pieklusināti. Balss aizlūst, atceroties ceļu uz slimnīcu. Nevarēja nevienam no tuvajiem pateikt, lai paņem no dārziņa bērnus, jo Markuss uzbrukuma laikā atņēma telefonu. Abi gaidīja. Uzzinājuši, ka mamma ir slimnīcā, bērni ļoti pārdzīvoja.

Dažas dienas vēlāk Mareks nosūtīja Kristīnei e-pasta vēstuli: "Labāk, lai bērns neierauga dienasgaismu dēļ tik pretīgiem degradantiem kā [Kristīnes vecāku uzvārds]. Tu tīšām postīji ģimenes, tādi nelieši nepaliks bez drausmīgām dzīves sekām. Līdz tu pamodīsies par vēlu, kad paliksi pilnīgi viena."

Policija varmāku nopratināja un palaida mājup. Viņš teicis, ka nejauši sievietei uzgrūdies. Tā kā viņš izvairījās no turpmākajām procesuālajām darbībām un bēguļoja, 2022. gada oktobrī vīrieti izsludināja meklēšanā – par ļaunprātīgu nolēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu. Taču Markusu neizdodoties atrast, jo viņam nav deklarētās dzīvesvietas. Jūrmalas policijas vadītāja vietniece Svetlana Loce komentēt nevar: "Jo es jūs neredzu, varbūt neesat žurnāliste." Vēlāk gan Loce atzīst, ka Markusa lieta nav tā aktuālākā, kāda citas ģimenes lieta esot smagāka, domājusi, ka prese interesējas par to.

Jūrmalas policijas vietā atbild Valsts policija, apstiprinot, ka Markuss ir meklēšanā, un aicinot "Delfi" lasītājus: ja kāds zina Mareka Markusa atrašanās vietu, lai zvana 110.

"Delfi" izdodas Mareku Markusu sazvanīt.