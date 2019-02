Situācija ar bedrēm ir 'ļoti štruntīga', atzīst Ušakovs

Situācija ar bedrēm Rīgas ielās patlaban ir "štruntīga, pat ļoti štruntīga," taču tas lielā mērā izskaidrojams ar ierobežotajiem finanšu līdzekļiem un to, ka galvaspilsētas dome vairākus gadus apzināti izvēlējās prioritāri tērēt naudu skolu, bērnudārzu un atpūtas objektu savešanai kārtībā, sociālajā tīklā "Facebook" paudis Rīgas mērs Nils Ušakovs (S).

Galvaspilsētas domes priekšsēdētājs vairākkārt uzsver, ka viņam nav tiesību taisnoties par bedrainajām ielām, tomēr viņš norāda, pa pašreizējā situācija ir izskaidrojama ar kopējo pašvaldībai pieejamo līdzekļu apjomu un ar to, ka pa Rīgas ielām pārvietojas mašīnas no visas valsts, ne tikai no galvaspilsētas. "Līdz pat 40% [automašīnu galvaspilsētas ielās] nav no Rīgas. Un te ir būtisks moments autovadītājiem, kas maksā "ceļa nodokli". No 36 miljoniem [eiro], ko samaksā rīdzinieki, Rīgas budžets saņem aptuveni 10 miljonus. No "ceļa nodokļa", ko maksā visas pārējās valsts iedzīvotāji, Rīgas budžets nesaņem neko. Šo pieminu, ja mēs runājam par finanšu taisnīgumu," norāda Ušakovs.

Viņš atgādina, ka "pretī katrai bedrei Rīgā mēs varam likt vai nu saremontētu skolu ar bērnudārzu, vai nu jaunu parku, pludmali, promenādi, bērnu rotaļu laukumu, stadionu, muzeju, poliklīniku". "Tā bija galvaspilsētas domes izvēle, par kuru mēs vienmēr ar rīdziniekiem runājām - vispirms skolas, bērnudārzi, sporta un atpūtas objekti, veselības aprūpe. Pēc tam pārējais," domes savulaik apzināti noteiktās prioritātes skaidro galvaspilsētas mērs.

Viņš norāda, ka kopš 2015. gada Rīgas dome ir ķērusies klāt arī ielu remontiem, no kuriem daļa jau pabeigta, līdz ar to, piemēram, par Brīvības vai Krišjāņa Valdemāra ielas stāvokli sūdzību vairs neesot. "Tiek remontēts Salu tilts, Deglava tilts, tūlīt sāksies Krasta ielas un Brasas tilta remonts. Šogad sāksies tilta izbūve Sarkandaugavā un Dienvidu tilta 4. kārta," tuvākajā laikā plānotos satiksmes infrastruktūras remontdarbus ieskicē mērs.

Viņš arī sola, ka bedres Rīgas ielās pavasarī tiks likvidētas, turklāt šogad tas notiks nevis ar ierastajiem "ielāpiem", bet gan mainot ceļa segumu lielos kvadrātos.

Kā ziņots, līdz ar biežām gaisa temperatūras svārstībām pēdējās dienās ievērojami pasliktinājies Rīgas ielu stāvoklis un uz brauktuvēm izveidojušās dziļas bedres, kurās daudzi autovadītāji sabojājuši savus spēkratus.

Valsts kontrole šomēnes nāca klajā ar revīzijas ziņojumu par galvaspilsētas transporta infrastruktūras tēriņu lietderību, norādot, ka 2016. gadā un 2017. gadā Rīgas transporta nozares attīstībai kopumā bija pieejams 441 miljons eiro, no kuriem liela daļa iztērēta nelietderīgi.

Ņemot vērā gan Valsts kontroles revidentu konstatēto, gan arī bedrainās Rīgas ielas, Rīgas domes opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis (V) šonedēļ rosināja atbrīvot no amata Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Emīlu Jakrinu. Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja šo jautājumu turpinās izskatīt trešdien, 20. februārī.