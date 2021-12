Situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas šobrīd ir stabila, tomēr spriedze uz tās nav mazinājusies – joprojām ir mēģinājumi šķērsot robežu, LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Viņš sacīja, ka katru dienu aptuveni 20-30 imigrantu cenšas šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu.

"Tas nozīmē, ka mūsu iesaiste Latvijas robežsargu atbalstā ir absolūti nepieciešama," sacīja NBS komandieris.

Kalniņš minēja, ka šobrīd situācija neprasa iesaistīt atbalstā Zemessardzi.

"Mēs esam nodrošinājuši diezgan optimālu atbalstu, esam izvietojuši visu nepieciešamo, lai momentā varētu reaģēt uz jebkuru palielinājumu [mēģinājumus šķērsot robežu]," atzina ģenerālleitnants, minot, ka tiek monitorēta ikdienas situācija uz Baltkrievijas-Latvijas robežas.

Jau vēstīts, ka ārkārtējā situācija ir izsludināta Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī. Valdība iepriekš vasarā bija lēmusi to izsludināt no 11. augusta līdz 10. novembrim, bet vēlāk tika nolemts to pagarināt līdz 10. februārim.

Tāpat ziņots, ka no 10. augusta līdz 2. decembrim kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 2676 cilvēki.