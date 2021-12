Situācija uz Latvijas un Baltkrievijas robežas kļuvusi saspringtāka, saka Pujāts

Pēdējā diennaktī robežsargiem atturot 83 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas - Baltkrievijas robežu, situācija ir kļuvusi saspringtāka, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē sacīja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.

"Pēdējās dienas esam pavadījuši saspringtākā režīmā. Pirmdien no robežšķērsošanas atturēti 56 cilvēki, pēdējā diennaktī – 83," sacīja ģenerālis Pujāts uzsverot, ka Lietuvā un Polijā šādu gadījumu ir krietni mazāk.

Robežsardzes priekšnieks pieļāva, ka Latvija varētu būt valsts, pret kuru hibrīduzbrukums pēdējo dienu laikā ir vērsts visintensīvāk.

"Grūti prognozēt, cik liels cilvēku skaits tiks virzīts uz robežu, bet robežsardze ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policiju Nacionālajai drošības komisijai ir prezentējusi rīcības plānu. Rīkosimies atbilstoši situācijai, kāds būs apdraudējums uz valsts robežas," atzina Pujāts.

Atbildot uz deputāta Nikolaja Kabanova (S) jautājumu par to, vai robežšķēsotāji mēģina nelegāli ienākt Latvijas teritorijā arī no Krievijas, robežsardzes priekšnieks sacīja, ka pēdējā gada laikā šādi gadījumi reģistrēti vien no Baltkrievijas.

Otrdien, 14. decembrī, Valsts robežsardzes amatpersonas novērsušas 83 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas – Baltkrievijas valsts robežu.

Kopš 10. augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 3058 cilvēki.

Jau vēstīts, ka Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Ministru kabinets vasarā lēma to izsludināt no 11. augusta līdz 10. novembrim, bet vēlāk nolēma to pagarināt līdz 10. februārim.