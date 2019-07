Skandāls Rēzeknes slimnīcā: ārsta sertifikāts jau reiz nonācis krustugunīs

Konstatējusi pārkāpumus veselības aprūpē, jau pirms trim gadiem Veselības inspekcija (VI) aicināja Latvijas Ārstu biedrību (LĀB) izvērtēt minētos faktus saistībā ar kriminālprocesā iesaistītā sertificētā internista Georgija Tihonova profesionālo rīcību un pieņemt lēmumu par viņa sertifikāta anulēšanu. Tas nenotika, ārsts turpināja strādāt Rēzeknes slimnīcā, un viņa vārds pagājušajā nedēļā medijos izskanēja jaunā lietā – no slimnīcas naktī tika izrakstīta sirmgalve ar insulta pazīmēm. Tiesa, tagad ārstu no amata pienākumu pildīšanas atstādinājusi Rēzeknes slimnīcas valde.

Kā "Delfi" uzzināja VI, šajā nedēļā par Tihonova rīcību inspekcija saņēmusi jaunu sūdzību. Par to iestāde detaļas neatklāj, taču no "Delfi" rīcībā pieejamās informācijas izriet, ka, visticamāk, tā nav par pagājušajā nedēļā izskanējušo gadījumu. Pacientes tuvinieki VI vēl nav vērsušies, to viņi plāno darīt pēc izrakstīšanas no Daugavpils reģionālās slimnīcas, kur sieviete turpina ārstēšanos.

Otrdien sociālajā tīklā "Facebook" sievietes meita ievietojusi aicinājumu neklusēt, un sūdzēties VI tos, kuri "saskārušies ar ārstu vienaldzību, paštaisnumu".

Jau vēstīts, ka sirmgalvi ātrās palīdzības mašīnā nogādāja Rēzeknes slimnīcā pagājušās ceturtdienas vakarā. "Pamanīju, ka ir nošļucis mutes kaktiņš, nedzīvi sejas vaibsti, nekustas labā roka un labā kāja, un viņa vairs nerunā," portālam "Delfi" stāstīja viņas meita Ilze Sperga. Viņa arī atceras, ka ārsta komunikācijas veids bijis agresīvs, jo tad, kad viņa apšaubījusi noteikto diagnozi, Tihonovs novilcis savu ārsta halātu un devis to viņai, sakot, ka viņa ir ārsts, ja jau pieņem tādus lēmumus.

Pēc izrakstīšanas no slimnīcas Sperga tonakt nogādājusi māti Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur viņa šobrīd turpina ārstēties insulta vienībā. "Šobrīd mamma mēģina celties sēdus, kustības atjaunojas. Taču mammai labā puse ir vājāka, nespēcīgāka. Ārsti Daugavpils reģionālajā slimnīcā mums teica: tas ir insults," tagad stāsta pacientes meita un piebilst, ka nopietni runas traucējumi joprojām saglabājas, un mamma spēj izdvest tikai atsevišķas skaņas.

Pagājušajā piektdienā Rēzeknes slimnīca portālam "Delfi" norādīja, ka par notikušo situāciju sociālajos tīklos analizētajā notikumā ir izteikta klaja nepatiesība gan par zāļu, gan par datortomogrāfijas izmeklējuma rezultātu neesamību. Tomēr pirmdien Rēzeknes slimnīca portālam "Delfi" jau pauda citu viedokli.

Kāpēc ārsts tagad atstādināts

"Valde, izskatot ceturtdien notikušo, sabiedrībā plašu rezonansi izraisījušo gadījumu, par ārsta Georgija Tihonova atteikumu pacienti ar iespējamu insultu stacionēt Rēzeknes slimnīcā, uzskata minētā speciālista rīcību un komunikāciju ar pacientes radiniekiem par neprofesionālu," norāda slimnīca un paskaidro, ka Rēzeknes slimnīcā pacientei operatīvi tika veikts datortomogrāfijas izmeklējums, un pat, ja akūta insulta aina uz atkārtoto insultu fona nebija pārliecinoši redzama, Tihonova pienākums bija pieaicināt slimnīcā dežurējošo neirologu precīzas diagnozes noteikšanai un stacionēt pacienti veselības stāvokļa monitoringam.

"Slimnīcas valdes izveidotā komisija rūpīgi izvērtēs minēto gadījumu. Pašlaik valde ir pieņēmusi lēmumu atstādināt Tihonovu no amata pienākumu pildīšanas," valdes lēmumu pārstāsta slimnīcas sabiedrisko attiecību pārstāve Laura Sondore-Strode. Rēzeknes slimnīcas valde arī atvainojas pacientei un viņas radiniekiem.

Sondore-Strode arī piemin, ka bijuši publiski izteikti pārmetumi slimnīcas valdei par nepietiekami stingru rīcību attiecībā uz Tihonovu iepriekš. Slimnīca uzsver, ka tiesvedība par iepriekšējo Tihonova iespējamo neprofesionālo darbību ilgst no 2015. gada, bet joprojām ir bez rezultātiem, turklāt Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), izvērtējot pieejamo informāciju, 2016. gadā resertificēja Tihonovu internista pamatspecialitātē, apliecinot viņa kvalifikāciju.

VI piemēroja administratīvo sodu

Tihonova vārds medijos pirms dažiem gadiem izskanēja saistībā ar kriminālprocesu, kuru uzsāka pēc kāda Rēzeknes slimnīcas pacienta nāves. Kā vēstīja ziņu aģentūra LETA, 2015. gadā, saskaņā ar apsūdzību, Rēzeknes slimnīcas dežurējošais ārsts nenoteica šim vīrietim precīzu klīnisko diagnozi un nenodrošināja saslimšanai atbilstošu ārstēšanu, līdz ar to turpinājās viņa veselības traucējumi. Ārsts sirmgalvi nosūtījis mājās, kur pēc dažām stundām iestājās vīrieša nāve.

Turklāt pēc Rēzeknes slimnīcas komisijas paustā, Tihonovs nepareizi uztvēris pacienta veselības stāvokli. Rīgas Austrumu slimnīcas kardiologi un tiesu mediķi policijai toreiz norādījuši, ka ārsts nepareizi interpretējis elektrokardiogrammu, noteicis kļūdainu diagnozi un pieņēmis nepareizu lēmumu par ārstēšanas taktiku, vēstīja LETA. par Tihonova nepareizi uzstādīto diagnozi cietušajai pusei no Ārstniecības riska fonda tika izmaksāta vairāk nekā 100 000 eiro materiālā un morālā kompensācija.

Kriminālprocess vēl turpinās, "Delfi" uzzināja Rēzeknes slimnīcā. Pirms gada slimnīca, atbildot uz ziņu aģentūras LETA jautājumu, vai Tihonovs turpina strādāt slimnīcā, atbildēja apstiprinoši, paskaidrojot, ka drīz pēc notikušā gadījuma 2015. gadā Tihonovs esot izgājis apmācību kursus. Tos regulāri rīko mediķu kvalifikācijas celšanai.

Veselības inspekcijā (VI) portāls "Delfi" uzzināja, ka 2016. gadā ir saņemtas divas sūdzības par Tihonova sniegto veselības aprūpes kvalitāti Rēzeknes slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, nepilnīgi veicot neiroloģisko simptomu izvērtējumu pacientiem. Vienā no minētajiem gadījumiem tika konstatēts veselības aprūpes pārkāpums, un inspekcija administratīvā pārkāpuma lietā piemēroja Tihonovam administratīvo sodu.

Saistībā ar šo gadījumu VI 2016. gadā nosūtīja informāciju Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomei par konkrētajā gadījumā konstatētajiem veselības aprūpes pārkāpumiem ar lūgumu izvērtēt minētos faktus saistībā ar sertificēta internista Tihonova profesionālo rīcību un, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" 79.4.punktu (ārstniecības persona profesionālajā darbībā ir būtiski pārkāpusi profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus un ētikas normas), pieņemt lēmumu par Tihonova internista sertifikāta anulēšanu.

Kāpēc LĀB neanulēja ārsta sertifikātu

Ārsta kompetenci kā speciālistam pastāvīgi nodarboties ar ārstniecību konkrētajā nozarē apliecina ārstniecības personas sertifikāts. VI atgādina, ka ārstniecības personu sertifikācijas, resertifikācijas un sertifikāta anulēšanas jautājumi ir Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) pārziņā.

Tomēr LĀB Aroda tiesa nevarēja lemt par Tihonova sertifikāta apturēšanu, "Delfi" uzzināja biedrībā. Proti, saņēmusi VI vēstuli, LĀB lūdza inspekciju sagatavot sākotnējos medicīniskos dokumentus un saņēma atbildi, ka saskaņā ar Pacientu tiesību likumā, šādu datus izpaust nevar.

"No tās informācijas, kas ir atbildē, Aroda tiesa nevarēja pieņemt lēmumu. Aroda tiesa, pamatojoties uz fragmentāri citātiem lēmumiem, personu sniegtiem paskaidrojumiem nevar pieņemt lēmumu par ārstniecības personas iespējami veiktiem profesionālās darbības pārkāpumiem. Ir nepieciešams vērtēt pacienta medicīnisko dokumentāciju, nevis kādus citētus tās atvasinājumus. Lēmuma pieņemšanai, pretēji VI vēstulē norādītajam, Aroda tiesai nepietiek ar VI sniegto viedokli," skaidroja LĀB pārstāve Sendija Burka-Šaicanova.

LĀB iesniegusi priekšlikumu Veselības ministrijā par labojumiem Pacientu tiesību likumā, lūdzot LĀB Aroda tiesu iekļaut to subjektu lokā, kam ir tiesības saņemt info par pacientu. Pagaidām grozījumi nav pieņemti. "LĀB vienmēr izskata visas sūdzības, bet lielākoties tie ir paši pacienti, kuri tās iesniedz, un viņu rīcībā ir sākotnējie medicīniskie dokumenti. 2016. gada gadījums ir atšķirīgs, jo lūgums izvērtēt iesniegts no VI," paskaidroja Burka-Šaicanova.