Skatīs 'Saskaņas' virzītos grozījumus, kuru mērķis ir novērst LTV krievu valodas raidījumu auditorijas samazināšanos

Saeimas vairākums šodien nodeva izskatīšanai komisijās deputāta Borisa Cileviča (S) kopā ar citiem "Saskaņas" deputātiem rosinātās likuma izmaiņas, lai novērstu būtisku sabiedrisko mediju raidījumu krievu valodā auditorijas samazināšanos un Krievijas propagandas televīziju popularitātes pieaugumu Latvijā, teikts attiecīgā grozījumu projekta anotācijā.

Saeimas debatēs atbildīgās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš gan norādīja uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes iebildumiem piedāvātajiem grozījumiem, gan arī uz iespējamām izmaksām to īstenošanai.

Attiecīgos grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā iesnieguši "Saskaņas" deputāti Cilevičs, Valērijs Agešins, Igors Pimenovs, Vladimirs Nikonovs, Edgars Kucins un Regīna Ločmele. Opozīcijas politiķi skaidro, ka attiecīgās izmaiņas ir būtiskas arī no valsts drošības viedokļa.

Viens no veidiem, kā daļēji risināt šo problēmu, varētu būt sabiedriskā medija rudenī gaidāmās interneta platformas raidījumu krievu valodā retranslācijas nodrošināšana, piemēram, kabeļtīklos, skaidro deputāti. Lai to panāktu, parlamentārieši rosina veikt precizējumus likumā saistībā ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas satura izplatīšanu.

Grozījumi paredz likuma modernizēšanu un "must carry" principa interpretācijas precizēšanu, skaidro parlamentārieši. "Must carry" principa būtība ir visu platformu pakalpojumu sniedzēju pienākums bez papildmaksas iekļaut visās piedāvātajās paketēs sabiedriskās televīzijas programmas, lai nodrošinātu to satura pieejamību.

Tomēr saskaņā ar pašreizējo regulējumu šis princips ir pārāk šaurs situācijā ar Latvijas Televīzijas raidījumu krievu valodā aiziešanu uz multimediju platformu, kas ir paredzēta šogad rudenī, skaidro Cilevičs.

"Lielākā esošās auditorijas daļa (piemēram, ikdienas ziņas skatās 30 000-40 000 cilvēku) tiks neatgriezeniski zaudēta, jo pārsvarā tie ir gados veci un ne īpaši turīgi cilvēki, kas dod priekšroku tradicionālām platformām, pirmkārt, kabeļtelevīzijai," norāda "Saskaņas" deputāti.

"Likuma grozījumi veicinās kvalitatīvas informācijas un ziņu plašāku pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā krievu valodā, naidīgas propagandas un viltus ziņu ietekmes samazināšanu, pateicoties alternatīvas informācijas pieejamības uzlabošanai," skaidro politiķi.