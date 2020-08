Šķembas uz ceļiem: aicina ievērot ātruma ierobežojumus uz autoceļiem pēc virsmas apstrādes

Uz daudziem reģionālajiem autoceļiem tiek veikta virsmas apstrāde, tāpēc autovadītāji ir aicināti šajos posmos ievērot braukšanas ātruma ierobežojumus, lai neuzrautu gaisā sīkas šķembas, kas var nodarīt postu citām automašīnām.

Kā informēja VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Komunikācijas daļā, valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona un daudzviet uz reģionālajiem autoceļiem visā valstī notiek seguma atjaunošana ar virsmas apstrādes metodi. Šajos posmos ir būtiski nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu - 50 kilometri stundā (km/h). Pretējā gadījumā gaisā uzrautās sīkšķembas var trāpīt pretī braucoša auto stiklos, brīdina LVC, norādot, ka šie remonta posmi nav gari un jau pēc nedēļas liekās pie seguma nepielipušās šķembas no ceļa virsmas tiek savāktas.

Ceļu remontdarbi turpinās kopumā vairāk nekā 120 valsts autoceļu posmos, tāpēc autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, arī papildu laiku ceļā un savlaicīgi jāplāno savi braucieni.

Uz autoceļa Jēkabpils-Ludza (A12) posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem pie Rēzeknes ir četri ar luksoforiem regulēti posmi, un, lai tos izbrauktu, var būt nepieciešamas 45 minūtes.

Būvdarbi turpinās arī vairākos Daugavpils šosejas (A6) posmos. Posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no brauktuves divām joslām Rīgas virzienā. Posmā pie Pļaviņām starp abiem rotācijas apļiem ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, un trīs kilometru posms prasa 15 minūtes ceļā. Turklāt tieši šodien sākas seguma atjaunošanas būvdarbi arī 13 kilometru garā posmā no Līvāniem Daugavpils virzienā.

Uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu satiksme joprojām tiek organizēta pa Jelgavas virziena brauktuvi pa vienai joslai katrā virzienā, ātruma ierobežojums 70 km/h. Šajā ceļa būvdarbu posmā jāplāno papildu laiku, jo sevišķi darbdienu rītos un vakaros ceļā var paiet vairāk par pusstundu.

Uz reģionālajiem autoceļiem visvairāk būvdarbu tagad notiek uz autoceļa Pūri-Auce-Grīvaiši (P96). 12 kilometru posmā no ceļa sākuma ir četri pagaidu luksoforu posmi. Lai tos izbrauktu, ceļā jāpavada 45 minūtes. Būvdarbi uz šī ceļa tagad sākušies arī no Auces līdz Grīvaišiem, tur pagaidām ir ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un ceļā jāpavada stunda. Savukārt uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) 20 kilometru garajā posmā, sākot no Ventspils Kuldīgas virzienā, ir pieci luksoforu posmi un arī jārēķinās ar stundu ceļā.

Autovadītāji tiek aicināti ievērot satiksmes organizāciju un luksoforu signālus būvdarbu posmos. Ar visiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem var iepazīties LVC interneta mājaslapā "www.lvceli.lv" atrodamajā kartē.