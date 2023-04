Skolā Āgenskalnā pastiprina cīņu ar 'velna stabules' pīpmaņiem

Turpmāk, ja Āgenskalnā esošajā Friča Brīvzemnieka pamatskolā tiks konstatēts, ka pie skolēna atrodas elektroniskā cigarete, tiks iesaistīta pašvaldības policija, kura solījusi arī nekavējoties ierasties.

No skolēnu vecākiem izsūtītās informācijas noprotams, ka skolai "ir sakrājies" cīnīties ar šīm elektroniskajām iekārtām jeb tautā dažviet arī dēvētajām par "velna stabulēm", tamdēļ, iespējams, lūgts iesaistīties akurāt skolai pretējā ielas pusē izvietoto pašvaldības policijas iecirkni. Likumsargi tam arī piekrituši.

Kā liecina skolas administrācijas paziņojums "e-klase.lv", šajā mācību gadā skolas telpās un teritorijā bijuši vairāki gadījumi, kad skolēni ienesuši un smēķējuši elektroniskās cigaretes, kā arī no skolēniem regulāri saņemta informācija, ka redzējuši, ka kāds no skolēniem smēķē, piemēram, skolas tualetēs.

Tamdēļ nolemts, ka turpmāk aizdomu gadījumā kāds no skolas darbiniekiem varēšot lūgt skolēniem uzrādīt somas, kabatu un garderobes skapīšu saturu.

Par izglītības telpās konstatētajiem pārkāpumiem, kad nepilngadīgie smēķē, lieto alkoholu vai citas aizliegtās vielas un ienes tās izglītības iestādes telpās vai tās teritorijā, nekavējoties tikšot informēta policija.

Likumsargi skolai arī apliecinājuši, ka policijas darbinieki, ierodoties notikuma vietā, operatīvi konstatēs pārkāpumu, novērsīs to, izvērtējot administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanas nepieciešamību, vienlaikus lemjot par atkarību izraisošu vielu un to ierīču izņemšanu no pārkāpēja.