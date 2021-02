Skolas gatavojas iespējamai jaunāko klašu bērnu uzņemšanai, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

Viņa uzsvēra, ka, pirmkārt, ir būtiski, lai vecāki ar bērniem jau mājās pārrunā, kādēļ skolā ir nepieciešams lietot sejas maksu. Tāpat vēlams, lai skolā redzamā vietā būtu informācija par to, kā lietot sejas masku, tostarp, kad to drīkst novilkt, piemēram, lai padzertos.

"Un par pārējo - es domāju, ka skolām nav problēmas. Skolas ir informētas par to, ka klātienes mācības varētu tikt atsāktas un līdz ar to droši vien, ka gaida bērnus pirmdien skolā," viņa teica.

Juhņēviča atzina, ka var būt situācijas, kad kāds bērns atnāk bez sejas maskas. Tad skolotājiem ir jārisina šis jautājums, vispirms noskaidrojot iemeslu, kādēļ maska nav. Tomēr viennozīmīgi skolēns bez maskas vienā klasē kopā ar citiem bērniem nevar atrasties.

Dienests pieļauj, ka ir vecāki, kuri ir kategoriski pret masku lietošanu un nevēlas, lai arī bērns skolā to lietotu. Šādos gadījumos skolas darbiniekiem ir jāsazinās ar vecākiem un jāpārrunā jautājums par turpmāku bērna izglītošanu. Viena no iesējām ir izglītība ģimenē, sacīja IKVD vadītāja, piebilstot, ka jau šobrīd daļa vecāku to izvēlas. Šādos gadījumos ar skolu ir noslēgta vienošanās par metodisko atbalstu un skolas iesaistīšanos bērna apmācībā, tomēr atbildība par bērna izglītošanu ir vecāku ziņā.

Kā ziņots, Ministru kabinets piektdien attālinātā sēdē turpinās lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6.aprīlim un atsevišķu ierobežojumu izmaiņām.

Valdība jau ceturtdien plānoja pieņemt lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 6.aprīlim, tomēr, kā norādīja Valsts kancelejā, ņemot vērā valdības lēmumu nozīmību sabiedrības sadzīves organizēšanā turpmākajos mēnešos un diskusijas valdības sēdē par ekspertu sagatavotajiem lēmumprojektiem, sēde turpināsies šodien.

Valdība jau otrdien konceptuāli vienojās par izmaiņām ierobežojumos trīs jomās - tirdzniecībā, ceļošanā un izglītībā. Par tām bija plānots lemt ceturtdien, tomēr lēmumi tiks pieņemti piektdien.

Tostarp tiks lemts par to, vai atsākt 1.un 2.klases skolēnu izglītošanu klātienē.

Veselības ministrija gan ir skeptiska par Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu mīkstināšanu, tostarp skolu atvēršanu mazākajām klasēm, ceturtdien teica veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Iepriekš tika plānots, ka mācības klātienē šiem bērniem varētu atsākties pirmdien. Trešdien preses konference izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) norādīja, ka, mācoties klātienē, jaunāko klašu skolēniem obligāti būs jāievēro divu metru distance, jālieto sejas aizsargmaska, rūpīgi un regulāri jāmazgā rokas, kā arī skolotājiem jānodrošina regulāra telpu vēdināšana.

Tāpat skolas administrācijai būtu jāorganizē darbs tā, lai tiktu izmantotas iespējami vairākas un plašākas telpas, kur bērni var ievērot šo distanci.