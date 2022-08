Skolotāji, kuri nevakcinējās – atgriezušies skolā, atraduši citu darbu, miruši

Šis mācību gads Tukuma un Smiltenes skolās iesāksies bez izcilām pedagoģēm. Ilze Megne no dzīves aizgāja 56 gadu vecumā, Evita Korna-Opincāne – 49 gadu. "Man kamols kaklā, to atceroties. Iedod pa deniņiem, kad dzirdu viņas vārdu," sarunu iesāk Tukuma 2. vidusskolas direktore Anita Locāne, notverta telefoniski, pošot skolu pirmajai skolas dienai.

Evita bija viņas vietniece. Uzrādīja derīgu vakcinācijas sertifikātu, taču drīz vien saslima ar Covid-19. "Pēc vakcīnas jau dažkārt mēdz būt paaugstināta temperatūra. Bet tas, ka viņa aizies, un tik strauji," direktorei aizlūst balss. Bijis smagi rast sevī spēku strādāt tālāk, jo uz daudz ko raudzījusies ar aizdomām – klīdušas runas, ka sertifikāts varētu būt viltots. To, vai tā bija, var nojaust no Valsts policijas teiktā, ka kriminālprocess jau nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai. Izmeklēšanā noskaidrots, ka divas personas Tukumā un Rīgā par samaksu ieguvušas fiktīvus Covid-19 vakcinācijas sertifikātus, bet vēlāk, inficējoties ar šo vīrusu, slimnīcā mirušas. Locānei nav skaidra kolēģes rīcība: "Kāds ietekmējas no preses, kāds no tuvajiem. Katram savs baiļu slieksnis. Viņa bija sava darba entuziasts. Žēl, ļoti žēl, ka tā."

Runām par viltotu sertifikātu neticēja

Žēl ir arī Smiltenē. Jo zaudēja Ilzi Megni, kura par koncertmeistari strādāja 37 gadus. Smiltenes mūzikas skolā pasniedza klavierspēli. Atvadu vārdos teikts: "Izcila personība, kura bagātināja ikviena pasaules uztveri. Ar saviem bijušajiem audzēkņiem saglabāja un uzturēja labas attiecības arī pēc skolas beigšanas." Bijušais mūzikas skolas direktors Edgars Roslovs pērn vasarā dzirdējis runas – sertifikāts Megnei esot viltots. "Uz šādām runām nereaģēju. Runāt var visu ko. Man tika uzrādīts derīgs sertifikāts. Paļāvos uz Latvijas valdības pieņemtajiem lēmumiem, jo tobrīd tas bija vienīgais veids, kā kontrolēt situāciju," saka Roslovs.