'Skolu reformu' neskatīs budžeta kontekstā; Saeimā gaidāmas plašas diskusijas

Grozījumus Izglītības likumā, kas paredzēja skolu tīkla sakārtošanu, neskatīs 2023. gada budžeta kontekstā, bet Saeima šos likuma grozījumus skatīs parastā kārtībā – trijos lasījumos, pirmdien, 6. martā, vienojušies koalīcijas partneri.

Šo trešdien, 8. martā, sasaukta Saeimas ārkārtas sēdē, kurā galīgajā lasījumā tiks skatīts 2023. gada budžets un to pavadošie likumprojekti, starp kuriem bija arī grozījumi Izglītības likumā, tomēr uz trešdienas sēdi tiek virzīts priekšlikums minēto likumprojektu neskatīt budžeta kontekstā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pirmdien, 6. martā, preses konferencē pēc koalīcijas sanāksmes pauda, ka skolu tīkla sakārtošana "vienam, otram ir emocionāls jautājums", tomēr viņš kā valdības vadītājs uzskata, ka valsts galvenais uzdevums ir gādāt par izglītības kvalitāti, neatkarīgi no tā, kur bērns dzīvo.

"Lai to sasniegtu, ir nepieciešamas reformas, par kurām mums ir dažādi viedokļi un ne līdz galam vienota sapratne par to, kā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno šīs reformas veikt," sacīja Kariņš un pauda pārliecību, ka koalīcijas partneriem izdosies vienoties.

Ministru prezidents uzsvēra, ka skolu jautājumā visi varianti ir izsmelti. "Ja tagad neuzlabosim izglītības sistēmu, tad garantēsim, ka Latvijas ekonomikas izaugsme būs mazliet lēnāka par tās potenciālu," atzina Kariņš un piebilda, ka pret skolu tīkla sakārtošanu iestājas tie, kas nevēlas neko mainīt.

Savukārt "Apvienotā saraksta" (AS) frakcijas vadītājs Edgars Tavars informēja, ka AS ierosināja no budžeta pakotnes izņemt Izglītības likuma grozījumus, jo vispirms par likuma grozījumiem jāveic kvalitatīva diskusija. Viņš norādīja, ka situācija ar skolām ir dažādā, piemēram, atsevišķi jāvērtē situācija reģionos, pierobežā utt.

"Šim likumprojektam jāiet cauri Saeima trijos lasījumos, lai izglītības kvalitāte reģionos būtu augstvērtīga un reāli pieejama. Aizslēdzot vienu skolu, lai paceltu algu citas skolas pedagogam, nezinu, vai varam nonākt pie rezultāta," secināja Tavars.

Savukārt Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons (NA) informēja, ka parlamentā par likuma grozījumiem sagaidāmas "kārtīgas diskusijas". "Sagaidām izvērstu IZM skaidrojumu. Līdzšinējā prakse liecina, ka, izdiskutējot visus aspektus, ir iespējams nonākt pie ļoti laba rezultāta," sacīja Jansons.