Skolu reorganizācijas aizsegā Jūrmalā plāno daudzmiljonu būvniecības projektu, satraukti vecāki

Jūrmalas dome ceturtdien, 24. septembrī, plāno izskatīt lēmumprojektu, kas paredz reorganizēt Jūrmalas Alternatīvo skolu un Lielupes pamatskolu, to vietā dibinot jaunu izglītības iestādi – Jūrmalas Aspazijas pamatskolu. Jaunās skolas telpu pārbūvē Jūrmalas dome plāno ieguldīt teju 10 miljonus eiro, portālu "Delfi" informēja Jūrmalas Alternatīvās skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Mirlins.

Jūrmalas dome plāno dibināt jaunu pamatskolu, ieguldot telpu pārbūvē teju 10 miljonus eiro, kaut gan tajā mācās vien 137 bērni, un arī apkaimē nav pietiekami bērnu, kas nākotnē apmeklēs šo skolu. Lai pamatotu steigā virzīto būvniecības ieceri, neinformējot vecākus, sākta Jūrmalas Alternatīvās skolas reorganizācija, kas vecākos raisa bažas par domes ieceri skolu likvidēt, paziņojumā presei vēsta vecāku pārstāvis.

Protestējot pret domes lēmumu, ko plānots izskatīt Jūrmalas domes sēdē ceturtdien, vecāki aicina domes priekšsēdētāju Gati Truksni (ZZS) atlikt lēmuma pieņemšanu un sākt dialogu ar vecākiem, lai saglabātu Jūrmalas Alternatīvo skolu un tajā īstenoto izglītības pieeju. Vēstule ar vecāku parakstiem tiks nosūtīta arī izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai (JKP).

"Šis lēmumprojekts ir sagatavots sasteigti dažu nedēļu laikā, bez detalizēti izstrādāta reorganizācijas plāna. Ar ieceri nav iepazīstināti izglītojamo bērnu vecāki. Iepazīstoties ar fragmentāro informāciju par reorganizācijas plāniem, var secināt, ka faktiski Jūrmalas dome ir iecerējusi likvidēt Jūrmalas Alternatīvo skolu – bērniem draudzīgu mācību iestādi ar augstu izglītības kvalitāti, īpašu metodoloģisko pieeju un tradīcijām," norāda Mirlins.

"Vienlaikus ir zināms, ka Jūrmalas pilsētas dome gatavojas slēgt gandrīz 10 miljonus eiro vērtu līgumu par būvdarbiem topošās Jūrmalas Aspazijas pamatskolas mājvietā – Lielupes pamatskolā. Tās apkaimē nav pietiekams deklarēto obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu skaits. Vairākus gadus pēc kārtas šajā skolā ir samazinājies izglītojamo bērnu skaits – 2017. gadā palika vien 200 bērnu, lai gan ir vieta 400 audzēkņiem, tādējādi skola sasniedza zemāko rādītāju Jūrmalā pēc skolēnu skaita uz paredzētajām vietām. Šajā mācību gadā Lielupes pamatskolā palikuši tikai 137 izglītojamie. Minētā statistika liek domāt, ka Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas Alternatīvās skolas un Lielupes pamatskolas reorganizāciju nav saistīts ar izglītības procesu loģisku plānošanu un vēlmi uzlabot izglītības kvalitāti Jūrmalā, bet gan ar vēlmi īstenot dārgu būvniecības projektu," satraukumu pauž vecāku pārstāvis.

Mirlins norāda, ka reorganizācija jaunajai skolai nodrošinātu 400 skolēnu skaitu "uz papīra", kas ļautu pamatot domes plānoto daudzmiljonu būvniecības ieceri Lielupes pamatskolā.

"Ar šādu pieeju Jūrmalas dome grauj valstī nule aizsākto kompetenču izglītības pieeju, jo tieši Jūrmalas Alternatīvā skola jau daudzu gadu garumā bijusi to reto skolu vidū, kas veiksmīgi īsteno jauno pieeju praksē, nodrošinot augstus mācību rezultātus. Skolu apvienošanas rezultātā šis darbs tiks iznīcināts, jo aizies ilggadējie Jūrmalas Alternatīvās skolas pedagogi, kas šīs metodes īsteno. Dome nav sniegusi skaidrojumu, kā jaunveidojamajā skolā tiks īstenotas Jūrmalas Alternatīvās skolas izglītības programmas, kā mācību procesā tiks piemērotas Jūrmalas Alternatīvās skolas metodiskās iestrādes, kā tiks nodrošināta Jūrmalas Alternatīvās skolas tradīciju turpināšana, kas veido skolas īpašo vidi un nodrošina augstu pieprasījumu pēc skolas sniegtās izglītības," norāda Mirlins.

Arī pati Jūrmalas dome lēmumprojektā par skolu reorganizāciju neslēpj, ka skolu reorganizācijas lēmums tiek virzīts, "lai nodrošinātu, ka 2021./2022. mācību gadā atjaunotajā skolas ēkā izglītību iegūtu apmēram 400 1.-9. klašu izglītojamie, kas nodrošinātu pārbūvētās ēkas telpu racionālu izmantošanu", norāda vecāku pārstāvis.

"Diemžēl šajā mācību gadā Jūrmalas domes neskaidrā nostāja jautājumā par Jūrmalas Alternatīvās skolas nākotni veicinājusi to, ka no aptuveni 160 tās skolēniem (2019./2020. mācību gadā) 32 šogad turpina mācības citās skolās. Jāuzsver, ka skola pastāvēšanas laikā vienmēr spējusi piesaistīt skolēnus. Daudzi bērni uz Jūrmalas Alternatīvo skolu brauc no Rīgas, kas apliecina šīs skolas konkurētspēju citu skolu vidū. Diemžēl paredzams, ka skolas reorganizācijas gadījumā liela daļa audzēkņu izvēlēsies citu izglītības iestādi. Tātad Jūrmalas Alternatīvās skolas un Lielupes pamatskolas apvienošanas rezultātā izvirzītais Jūrmalas domes mērķis "nodrošinātu pārbūvētās ēkas telpu racionālu izmantošanu" netiks panākts, vai arī tiks sasniegts īslaicīgi, nesaimnieciski izmantojot nodokļu maksātāju naudu par iecerētajiem būvdarbiem jaunajā skolas ēkā," uzsver Mirlins.

Pret minēto Jūrmalas domes lēmumu sākta parakstu vākšana arī platformā "manabalss.lv".

Jūrmalas domes mājaslapā 24. septembra darba kārtībā iekļauts jautājums "Par izglītības iestādes "Jūrmalas Aspazijas pamatskola" dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: "Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola" un "Jūrmalas Alternatīvā skola"", novēroja portāls "Delfi". Darba kārtībā iekļauti arī grozījumi Lielupes pamatskolas un Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikumos, lai gan dokumentu teksti nav pieejami.