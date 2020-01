SKPC aicina Latvijas ārstniecības iestādes būt vērīgām saistībā ar jauno vīrusu Ķīnā

Norādot uz zemu vīrusa izplatības risku, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) tomēr aicina arī Latvijas ārstniecības iestādes būt īpaši vērīgām saistībā ar jaunā koronavīrusa uzliesmojumu Ķīnā.

Kā liecina SPKC paziņojums, centrs turpina sekot epidemioloģiskās situācijas attīstībai un veiktajiem pasākumiem saistībā ar pneimonijas uzliesmojumu Ķīnas pilsētā Uhaņā. Lai gan Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs uzskata, ka risks ceļotājiem un infekcijas tālākas izplatīšanās iespēja ir zema, SPKC izstrādājis pagaidu ieteikumus ārstniecības iestādēm.

Pagaidu ieteikumi paredz, ka veselības aprūpes iestādēs nepieciešams ievērot vispārīgos piesardzības pasākumus un pasākumus tādu infekcijas slimību novēršanai, kas izplatās kontakta un aerogēnā ceļā.

Pacients ar aizdomām par koronavīrusa infekciju jāievieto atsevišķā, ja iespējams, aeorogēnās infekcijas izolācijai paredzētā telpā un pirms izolācijas jāaicina lietot ķirurģisko masku. Ārstniecības iestādes darbiniekiem, kuri veic pacienta aprūpi, pastāvot aizdomām par infekciju, jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi.

SPKC arī aicina ārstniecības iestādes nekavējoties ziņot par katru smagas akūtas respiratoriskas saslimšanas gadījumu personai, kura 14 dienu laikā pirms saslimšanas apmeklēja Ķīnas pilsētu Uhaņu vai bija kontaktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz Uhaņu.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.

Ja ceļojuma laikā vai 14 dienas pēc tā tomēr parādās simptomi, kas norāda uz elpošanas ceļu slimībām - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana - centrā aicina vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu.

Vispārīgie ieteikumi infekcijas izplatības novēršanai ir regulāra roku mazgāšana, mutes un deguna aizklāšana klepojot un šķaudot, gaļas un olu rūpīga gatavošana un izvairīšanās no cieša kontakta ar personām, kurām ir elpceļu slimības simptomi.

Uhaņas municipālās veselības komisija ziņo, ka līdz šī gada janvārim reģistrēti 258 pneimonijas gadījumi, ko izraisīja jauns koronavīruss. Daļa no pacientiem jau ir izārstējušies un izrakstīti no slimnīcām, taču Uhaņas slimnīcās turpina ārstēties 227 pacienti, no kuriem 51 ir smaga slimības klīniskā norise, bet 12 - ļoti smaga. Līdz šim pacientiem ar nopietnām blakusslimībām reģistrēti seši nāves gadījumi.

Ziņots arī par 14 veselības aprūpes darbiniekiem, kuri saslimuši ar infekciju. Tāpat ir saņemta informācija arī par 24 laboratoriski apstiprinātiem saslimšanas gadījumiem citās Ķīnas pilsētās - Pekinā, Guandunā un Šanhajā. 22 saslimušie iepriekš bija apmeklējuši Uhaņas pilsētu, bet diviem bija kontakts ar slimniekiem.

Līdz šim Ķīnā apzinātas 1739 slimnieku kontaktpersonas un organizēta viņu medicīniskā novērošana. Slimnīcās ieviesta infekcijas uzraudzība. Tiek ziņots arī par vismaz pieciem ievestiem infekcijas gadījumiem citās valstīs, tai skaitā Taizemē, Japānā, Dienvidkorejā un ASV.

SPKC skaidro, ka koronavīrusi ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Cilvēkiem koronavīrusu infekcijas tiek reģistrētas visu gadu, īpaši rudenī un ziemā. Tie var izraisīt gan vieglas elpceļu infekcijas, gan smagas saslimšanas ar nopietnām komplikācijām, piemēram, pneimoniju, nieru mazspēju un pat nāvi.

Nopietnus saslimšanas gadījumus iepriekš ir izraisījis "Sars" koronavīruss, kura rezervuārs dabā ir cibetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un "Mers" koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi.