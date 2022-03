Jauno zinātnieku Ņikitas Trojanska un Aigara Langina epidemioloģisko prognožu modelī Covid-19 omikrona paveids attēlojas ne tikai kā maigāks nekā priekšgājēji, bet pat savā ziņā romantisks. Ja būs izrādījusies taisnība šīm prognozēm, tad omikrona noriets Latvijā sākās Valentīna dienā, savukārt pārliecinošāku saslimstības samazinājumu varētu novērot, sākot no tā dēvētās "Sieviešu dienas". Vai šīm prognozēm var ticēt un ko tās sola turpmākajās nedēļās, skaidro "Delfi".

Lai gan modelim, kas palīdzētu prognozēt saslimstību un Covid-19 pacientu hospitalizāciju, ir divi autori, tautas valodā tas tiek dēvēts par "Trojanska līknēm", jo epidemiologs Trojanskis modeli biežāk komentē publiskajā telpā. Slavenās prognožu līknes izmantojusi arī valdība un Operatīvās vadības grupa, lemjot par stratēģiju vīrusa ierobežošanai. Pirms dažām nedēļām valdības vadītājs Krišjānis Kariņš (JV) Ministru kabineta sēdē izteicās, ka pēdējās prognozes bijušas "katastrofāli" neprecīzas.

Trojanskis šo sēdi klausījies tiešraidē un premjera kritiku dzirdējis, bet, spriežot pēc viņa teiktā, tobrīd ar kafiju nav aizrijies un acs plakstiņš satraukumā nav sācis raustīties. "Pat īsti neuztraucos. Pamanīju, ka tā ir kaut kāda info vētra, kad man sāka rakstīt cilvēki, arī nepazīstami," saka Trojanskis. Jaunais zinātnieks spriež, ka Kariņa kritikai bijis pamats, tāpēc to neesot grūti pieņemt: "Vienkārši mediji izrāva tikai to žultaino tekstu, ka prognozes bija katastrofāli nepareizas, bet teikums pirms tam bija – es saprotu, ka prognozēt ir grūti un ka sākumā mums bija maz informācijas par omikronu. Un es nesaprotu to mūžīgo vēlmi pārapstiprināt to, ka valdība neprot sadarboties ar zinātniekiem. Gan jau, ka tā ir, bet šis nebija tāds piemērs."