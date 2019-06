Slēdz dzelzceļa pārbrauktuvi pie Glūdas; ierobežos satiksmi Kuldīgas un Baldones apkārtnē

Būvniecības sezona uz valsts autoceļiem joprojām rit pilnā sparā, tāpēc autovadītājiem ir jāņem vērā satiksmes ierobežojumi un atsevišķos posmos jārēķinās ar ceļā ilgāk pavadītu laiku, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Plānojot braucienus, LVC aicina ieskatīties remontdarbu kartē uzņēmuma mājaslapā, kur ir redzami visi remontdarbi un ar tiem saistītie satiksmes ierobežojumi.

Piektdien no pulksten 8 līdz 18 satiksmei slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Jelgavas novadā pie Glūdas uz autoceļa Pūri-Auce-Grīvaiši (P96), jo notiek pārbrauktuves remontdarbi. Apbraucamais ceļš tiek organizēts caur Akācijām un Bramberģi. (V1098, P95, V1060 un V1059).

Saistībā ar brīvdienās notiekošajām riteņbraukšanas sacensībām Kuldīgā un Baldonē pilsētās un apkārtnē gaidāmas satiksmes organizācijas izmaiņas. Sestdien un svētdien Kuldīgā un tās apkārtnē norisināsies Latvijas čempionāts riteņbraukšanā šosejā, līdz ar to būs palēnināta satiksme atsevišķos valsts ceļa posmos un ierobežota satiksme pašā Kuldīgas pilsētā:

a/c Ventspils – Kuldīga – Saldus (P108) no 53,1 km līdz 54 km;

a/c Kuldīga – Aizpute – Līči (P112) no 1,17 km līdz 16,5 km;

a/c Kuldīga – Skrunda – Embūte (P116) no 2,5 km līdz 20,2 km;

a/c Kuldīgas apvedceļš (P118) līdz 6 km;

a/c Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne (P119) no 1,35 km līdz 6,56 km;

a/c Kurmāle – Ieras (V1294) līdz 16,28 km.

Savukārt svētdien saistībā ar riteņbraukšanas sacensībām laika posmā no pulksten 11 līdz 14.30 tiks slēgti autoceļi V9 un V5 pie Iecavas virzienā uz Baldoni. Nokļūšanai no un uz Baldones pusi no Iecavas jāizmanto Bauskas šoseja (A7).

Uz Jūrmalas šosejas satiksme notiek pa vienu brauktuvi ar divām joslām katrā virzienā un ir mainīta satiksmes organizācija krustojumā ar Rīgas apvedceļu.

Būvdarbu vietās svarīgi ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi ceļu remontdarbu dēļ:

Pierīgā

Uz Jūrmalas šosejas (A10) ir mainīta satiksmes organizācija un slēgta brauktuve Jūrmalas virzienā. Satiksme abos virzienos pa divām joslām pārkārtota uz brauktuves Rīgas virzienā. Ātruma ierobežojums 70 km/h. Nozīmīgi satiksmes organizācijas grozījumi krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5.

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei ātruma ierobežojums 70 km/h un satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Ir slēgta nobrauktuve no Vidzemes šosejas Valmieras virzienā un satiksme ir novirzīta uz rotācijas apli zem ceļa pārvadiem. Augstuma gabarīta ierobežojums rotācijas aplī zem pārvadiem 4,5 m.

Jelgavā un tās apkārtnē

Loka maģistrāles pārbūves ietvaros slēgts maģistrāles pārvads pār dzelzceļu. Apbraukšana saskaņā ar norādēm.

Tilta pār Platoni Miera ielā pārbūves laikā satiksme ir novirzīta pa pagaidu tiltu ar vairs tikai vienu braukšanas joslu katrā virzienā.

Garozas ielas pārbūve turpinās ar vienu luksoforu posmu.

Turpinās arī rotācijas apļa izbūve Rīgas ielā Ozolniekos un gājēju ceļa izbūve gar vietējo autoceļu Ozolnieki–Brankas–Brankstūri (V1068) posmā no Ozolnieku stacijas līdz Brankām.

Vidzemē

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam seši ar luksoforiem regulēti posmi, lai tos izbrauktu nepieciešama pusstunda.

Uz Ķeguma HES tilta (P8) satiksme tiek regulēta ar luksoforiem – platuma ierobežojums 2,75 m un masas ierobežojums 15t.

Uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no Vecpiebalgas līdz Gulbēra ezeram pieci luksoforu posmi, tos var izbraukt pusstundā.

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Gulbenes līdz Kazupei satiksme piecos posmos tiek regulēta ar luksoforiem, lai tos izbrauktu, nepieciešamas 45 minūtes. Pagaidu tilta brauktuves platums 4 m un nestspēja 52 t.

Latgalē

Uz Daugavpils apvedceļa A14 (Kalkūni–Tilti) posmā no Kalkūniem līdz Sventei (0,06.-8,30. km) četri luksoforu posmi, tos var izbraukt pusstundā.

Uz Daugavpils apvedceļa tilta pār Daugavu satiksme notiek pa vienu joslu, to regulē luksofors.

Uz autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) posmā no Audriņiem līdz Dricāniem ir viens luksoforu posms, strādā arī satiksmes regulētāji.

Uz autoceļa Viļaka–Kārsava (P45) Kārsavas pusē ir septiņu kilometru remontposms ar vienu luksoforu posmu.

Uz autoceļa Kārsava–Ludza–Ezernieki (P49) no Kārsavas līdz Kožurkiem viens luksoforu posms.

Zemgalē

Uz autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) pie Jaunjelgavas ir divi luksoforu posmi un satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu.

No Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95) satiksme septiņos posmos tiek regulēta ar luksoforiem. Remontdarbu posmam nepieciešamas 45 minūtes.

Uz autoceļa Dobele–Bauska (P103) posmā no Mūrmuižas līdz Elejai ir viens luksoforu posms.

Uz autoceļa Tukums–Auce (P104) posmā no Lielauces līdz Aucei ir divi līdz trīs luksoforu posmi.

Kurzemē