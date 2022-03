Šlesera partija rosina aizliegt Kremļa propagandas simbola 'Z' publisku izmantošanu

Saeimā nepārstāvētā Aināra Šlesera veidotā partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) aicina aizliegt Latvijā publiski izmantot Kremļa propagandas simbolu "Z", kuru var redzēt uz Ukrainā iebrukušās Krievijas bruņutehnikas, informēja partija.

LPV pārstāvji aicina Valsts prezidentu Egilu Levitu, Saeimu un valdību steidzami veikt grozījumus Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, papildinot to ar jaunu simbolu "Z", kuru vairs nedrīkstētu izmantot Latvijas valsts publiskajā telpā.

"Ir acīmredzami, ka Kremlis savā propagandā "Z" simbolam ir paredzējis īpašu lomu hibrīdkarā pret Rietumiem, kuru izmantos 9. maija svinībās. Tas ir simbols, kurš nozīmē agresiju pret Ukrainu, pret Rietumiem, pret civilizēto pasauli," uzsvērts partijas paziņojumā.

LPV uzsver, ka tie, kas izmanto zīmi "Z", "ir acīmredzami Latvijas valsts ienaidnieki". Tāpēc pērn dibinātā, ārpus parlamenta esošā partija aicina šādas zīmes izmantošanu publiskajā telpā aizliegt "ar visu likuma bardzību".

Kā ziņots, no Šlesera veidotās partijas LPV pagājušajā nedēļā izslēgta Saeimas deputāte Jūlija Stepaņeko un Ļubova Švecova. No partijas izplatītā paziņojuma noprotams, ka abas politiķes no partijas izslēgtas, jo nav pievienojušās partijas nosodījumam par Krievijas sākto karu Ukrainā.

LPV pagājušās nedēļas valdes sēdē arī pieņēma partijas pozīciju pret karu Ukrainā un tā konsekvencēm Latvijā.

Pieņemtajā paziņojumā LPV kategoriski nosoda Krievijas Vladimira Putina sākto karu pret Ukrainu. "Mēs uzskatām, ka iebrukumam citā valstī nav un nevar būt nekāda attaisnojuma. Mēs redzam, ka par kara upuriem kļūst arvien vairāk civiliedzīvotāju, tostarp bērni. Tā ir traģēdija Ukrainai un vārdos neaprakstāmas sāpes ikvienai ģimenei. Nav tādas politikas, ar ko var attaisnot cilvēku upurus, sagrautas pilsētas un mājas, to milzīgo nelaimi un postu, kas tiek nodarīts," vēsta partija, uzsverot, ka atbalsta Eiropas Savienības un NATO valstu kopīgos centienus, lai ar saprātīgiem līdzekļiem apturētu agresiju.

Jau vēstīts, ka Valsts policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību provokatīviem simboliem uz automašīnām.

Lai novērstu iespējamas provokācijas, Valsts policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību automašīnām ar dažādiem aizdomīgiem uzrakstiem, tostarp tām, uz kurām būs burti "Z", "V", kā arī citi burti, piemēram, "O", "X" un "A". Tāpat tiks fiksētas automašīnas ar Doņeckas un Luhanskas "tautas republiku" un PSRS simboliem un karogiem. Šādu automašīnu vadītāji tiks apturēti un pārbaudīti.

Kā ziņots, Krievija 24. februārī sāka uzbrukumu Ukrainai.