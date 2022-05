Šlesers un Gobzems apgalvo, ka viņu partijas 14. Saeimas vēlēšanās startēs atsevišķi

Politiķa Aināra Šlesera dibinātā partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) un Saeimas deputāta Alda Gobzema vadītā partija "Katram un katrai" (KuK) 14. Saeimas vēlēšanās plānojot startēt katra atsevišķi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

To apliecināja gan Šlesers, gan Gobzems.

Sociālajos tīklos jautājumu par to radīja Gobzema publicētais ieraksts, ka viņš apmeklēs vairākus no koncertiem, kuru rīkošanā piedalās LPV biedre Jolanta Gulbe-Paškeviča.

Vaicāts, vai LPV ar KuK varētu apvienoties un kopā startēt 14. Saeimas vēlēšanās, Šlesers atbildēja noliedzoši.

Arī Gobzems uz to pašu jautājumu atbildēja, ka apvienoties neplāno. Savukārt LPV biedres klātienes koncertu apmeklēšanu politiķis skaidro ar to, ka viņam un KuK neesot "tādas naudas", lai paši ko līdzīgu organizētu. Tāpēc viņš uz šiem pasākumiem došoties, lai tiktos ar iedzīvotājiem.

Gobzems aicina arī citām partijām, piemēram, "Jaunajai vienotībai" un "Attīstībai/Par!", izsludināt savu līdzīga veida pasākumu, piemēram, koncertus, kurus politiķis varētu apmeklēt, jo "dzīvo brīvā valstī".

Vaicāts, vai pats kandidēs 14.Saeimas vēlēšanās, Gobzems atbildēja, ka tas būs atkarīgs no tā, vai iedzīvotājiem to vajag un vai viņi to gribēs, vai arī cilvēki tomēr ir gatavi turpināt dzīvot "mēslos līdz ausīm" un izmaiņas viņiem nav nepieciešamas.

Arī Šlesers atbildēja, ka ar KuK apvienība netikšot veidota. Viņš arī skaidroja, ka minētos koncertus rīko Gulbe-Paškevica un Deniss Paškevičs un tajos arī paredzēts aicināt pilsoņus parakstīties par referenduma rosināšanu par grozījumiem Satversmes 110. pantā.

Politiķis norādīja, ka koncerti nav partijas pasākums, ka viņš nav to organizators, reizē viņš šos pasākumus atbalsta, lai veicinātu parakstu vākšanu par grozījumiem. Vaicāts par Gobzema ieceri apmeklēt koncertus, Šlesers pauda, ka atbalsta visu cilvēku piedalīšanos, ja tie grib veicināt parakstīšanos.

Šlesers pastāstīja, ka iepriekš grozījumu tālākai virzībai izdevies savākt ap 28 000 parakstu, taču līdz 29.jūlijam nepieciešams kopā savākt ap 155 000 parakstu, lai nepieciešamības gadījumā tiktu rīkots referendums.

Kā ziņots, Satversmes 110.panta grozījumu projekts paredz valsts pamatlikumā definēt ģimenes jēdzienu. Cita starpā piedāvāts precizēt Satversmes tekstu, nosakot: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti – un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis."

14. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra pirmajā datumā.