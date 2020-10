Slimnīcām katrs pacients jāsagaida kā Covid-19 pozitīvs, uzsver VM

Slimnīcām jau šodien katrs pacients ir jāsagaida kā potenciāls Covid-19 pozitīvs pacients, medijiem pirmdien preses konferencē uzsvēra Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško.

Ja personāls strādā maksimāli ekipēts, sniedzot šim pacientam palīdzību, inficēšanās risks tiek minimizēts. "Tā ir mantra, kuru mēs katrreiz skandinām un atkārtojam," uzsvēra Mūrmane-Umbraško, sakot, ka dažkārt ne visi ievēro noteiktās vadlīnijas par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu.

"Tas ir vienīgais veids, kā slimnīcām turpināt strādāt, jo pacientam palīdzība ir jāsniedz. Katrs pacients šodien jāuztver kā Covid-19 pozitīvs, sevišķi, ja viņš tiek atvests uz slimnīcu neatliekamā kārtā", skaidroja Mūrmane-Umbraško.

Viņai piekrita arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

"Neapšaubāmi, ka katrs pacients šobrīd varētu būt potenciāli infekciozs," viņš piebilda, skaidrojot, ka vīruss parādās divas dienas pirms simptomu parādīšanās, kad tam beidzas inkubācijas periods. Simptomi var būt ne sevišķi izteikti, kas dažreiz var būt arī ne visai raksturīgi respiratorai infekcijai – stipras galvassāpes, nogurums, ožas zudums vai traucējumi, uzskaitīja Perevoščikovs.

"Ja pacientam ir kāda trauma, protams, viņam svarīgāka ir galvenā slimība, ar kuru viņš vēršas slimnīcā, varbūt viņš nepievērš uzmanību tam, ka parādījās respiratorie simptomi," skaidroja epidemiologs. Līdz ar to, medicīnas darbiniekam vajadzētu saprast, ka tie "nav nekādi joki" un jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi.

Viņš uzsvēra: ja tos lieto abas personas, gan ārsts, gan pacients, tad iespēja infekcijai izplatīties ir ļoti minimāla. SPKC veiktā aptauja liecina, ka daudzi norāda, ka seko rekomendācijām, bet dažreiz cilvēki atklāj, ka "dažreiz maska ir uz zoda vai deguns vaļā", uz ko Perevoščikovs norāda – tas neskaitās un risks pastāv, un cilvēks tiks uzskatīts par kontaktpersonu.

Tāpat viņš uzsvēra, ka slimnīcai ir diezgan neizdevīgi pārtraukt kādus medicīniskos pakalpojumus tāpēc, ka infekciozs pacients inficēja medicīnas darbiniekus, kuriem turpmāk jāievēro karantīna.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī stacionēti 23 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija. Kopā stacionāros Latvijā ārstējas 165 Covid-19 pacienti, 158 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, bet septiņi – ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāriem izrakstīti 325 pacienti.

Pēdējā diennaktī veikti 2237 Covid-19 testi, reģistrēti 79 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī četri nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Divi no mirušajiem bijuši vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl divi vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3,5%.

Latvijā kopā saslimušas 4757 personas un 1357 izveseļojušās.