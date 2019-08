Slimnīcu pārvaldība jācentralizē, uzskata Saeimas Sociālo lietu komisijas vadītājs

Veselības ministrijai jāuzņemas lielāka pārvaldība, ir jācentralizē noteikšana pār slimnīcu darbību, sniegtajiem pakalpojumiem, intervijā laikrakstam "Diena" ceturtdien paudis Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (AP).

Pēc viņa teiktā, šobrīd valstij ir tikai universitāšu slimnīcas, pārējās ir pašvaldību, un "īstenībā nav nekādas koordinācijas par to, kādus pakalpojumus katrā no pašvaldību slimnīcām sniedz. Katra slimnīca dara ne gluži to, ko grib, tomēr pati izvēlas, kādus speciālistus piesaista, un tad attiecīgi tādas procedūras arī veic. Bet tam ir jābūt pārvaldītam no valsts, proti, arī tā saucamajām pašvaldības slimnīcām ir jābūt pārvaldītām no valsts. Tāpat par visiem pakalpojumiem maksā Nacionālais veselības dienests (NVD)".

Viņa vērtējumā, Daugavpils slimnīcas situācija nav nekas unikāls, tāpat trūkst vairāki desmiti medmāsu gan Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, gan Stradiņa slimnīcā, "kur ķīmijterapija vien ir piemērs – ja medmāsa aiziet atvaļinājumā, tad pacienti ķīmijterapiju vispār nesaņem".

Pēc Skrides teiktā, atalgojums ir tikai viena no problēmām, bet tā ir ļoti būtiska, un risinājumu mediķi gaida ar lielu nepacietību.

Viņš pauž, ka ir jābūt arī atalgojuma diferencei, jābūt kādām piemaksām par darbu reģionos. Un arī jāņem vērā, ka vislielākais ārstu trūkums ir tajās specialitātēs, kur ir akūtie darbi un vislielākā izdegšana. Ārstu anesteziologu reanimatologu trūkums jūtams visā valstī. Anesteziologam reanimatologam nav iespēju piepelnīties kā varbūt ķirurgam ar maksas vai plānveida operācijām. Anesteziologs reanimatologs saņem septiņus eiro stundā mīnus nodokļi, līdz ar to loģiski, ka ļoti daudzi aizbrauks uz ārzemēm, ja nebūs algu pielikuma.

"Delfi" jau rakstīja, ka Daugavpils reģionālā slimnīca lēmusi, ka anesteziologu, reanimatologu trūkuma dēļ līdz 1. septembrim tiks atceltas plānveida operācijas.

Mediķu trūkuma dēļ Skride nākamnedēļ sasaucis Sociālo un darba lietu komisijas ārkārtas sēdi.