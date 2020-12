SM rosina pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz un no Lielbritānijas līdz 1. janvārim

Ņemot vērā jauno Covid-19 paveidu, kas atklāts Lielbritānijā, arī Latvijas valdība plāno sekot citu valstu piemēram un pārtraukt pasažieru satiksmi ar Apvienoto Karalisti, savā "Twitter" kontā vēsta premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš atzīmējis, ka valdība plāno šo lēmumu pieņemt šodien valdības sēdē, kas norisināsies aptaujas kārtībā.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits paziņojis, ka Satiksmes ministrija ir iesniegusi valdībā priekšlikumu par pasažieru pārvadājumu pārtraukšanu uz un no Lielbritānijas no 21.decembra līdz 2021.gada 1.janvārim.

Arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs paziņojis, ka Latvija apsver pārtraukt avioreisus uz Lielbritāniju.

Please be advised that Government of Latvia is considering suspension of flights to the UK due to the information on the new strain of #Covid_19 , decision will be taken later today