SM skaidro izņēmuma gadījumus Covid-19 testu nepieciešamībai kravu pārvadātājiem

Covid-19 tests pirms iebrukšanas Latvijā nav jāveic kravu autopārvadātājiem, ja izpildās vismaz viens no nosacījumiem: darba pienākumu veikšanai Latvijā uzturēsies mazāk nekā 72 stundas vai uzturēšanās ilgums kādā no nopietna sabiedrības veselības apdraudējuma valstīm pēdējo 14 dienu laikā nav pārsniedzis 72 stundas, skaidro Satiksmes ministrija (SM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Minētie nosacījumi attiecas un ir jāizvērtē visiem autopārvadātājiem, kuri veic kravas pārvadājumus, neatkarīgi no to valstspiederības un transportlīdzekļa reģistrācijas valsts.

Papildu drošības pasākumi noteikti, lai mazinātu Covid-19 vīrusa, īpaši jaunā lipīgākā vīrusa paveida izplatību valstī, ar mērķi samazināt normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus, kad šķērsojot Latvijas robežu nav nepieciešams Covid-19 tests. Starpinstitūciju Operatīvās vadības grupā noteikts papildu skaidrojums par Ministru kabineta 360. noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" attiecīgās normas piemērošanu autopārvadātājiem.

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka Covid-19 tests nav nepieciešams, ja izpildās viens no diviem normā minētajiem nosacījumiem.

Pirmais nosacījums paredz, ka kravas autopārvadātājam Covid-19 testu nav jāveic, ja viņš, veicot darba pienākumus, ieskaitot kravas iekraušanu un izkraušanu, 72 stundu laikā no iebraukšanas brīža izbrauc no Latvijas. Ja 72 stundu laika ierobežojums tiek pārsniegts, tad vadītājam jau atrodoties Latvijā jāveic testu.

Otrs nosacījums nosaka, ka Covid-19 testu pirms iebraukšanas Latvijā nav jāveic, ja autopārvadātāja uzturēšanās ilgums kādā no nopietna sabiedrības veselības apdraudējuma valstīm pēdējo 14 dienu laikā nav pārsniedzis 72 stundas.

Ņemot vērā, ka daudzās Eiropas valstīs pēdējo dienu laikā ieviesti jauni pārvadājumu ierobežojumi un pastiprināta kontrole, autovadītājiem nepieciešams ilgāks laiks pārvadājumu veikšanai. Tādējādi 72 stundu uzturēšanās ilgums attiecināms uz katru no nopietna sabiedrības veselības apdraudējuma valstīm pēdējo 14 dienu laikā, kurās transporta darbinieks veic savus pienākumus. Regulējums vērsts uz to, lai transporta darbinieki pēc iespējas mazāk uzturētos kādā konkrētā valstī un ātrāk atgrieztos no reisiem, kas attiecīgi samazina iespējas kontaktēties ar citām personām, uzsver SM.

Spēkā paliek līdzšinējā prasība, iebraucot Latvijā, uzrādīt atbilstošās kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu, kā arī Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu.