SM valsts sekretārs Ozoliņš aprīlī atstās amatu

Pēc amata zaudēšanas Ventspils brīvostas valdē pēc abpusējas vienošanās amatu pametīs Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) padomniece komunikāciju jautājumos Aļona Zandere apstiprināja, ka pēc abpusējas vienošanās Ozoliņš amatu pametīs 4. aprīlī.

Viņa pastāstīja, ka pašreiz Ozoliņš ir atvaļinājumā.

Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, Ozoliņš amatu pamet pēc tam, kad ievērojami samazinājās viņa atalgojuma līmenis.

Jau vēstīts, ka neilgi pēc stāšanās amatā Linkaits atsauca Ozoliņu no Ventspils ostas valdes locekļa amata. Informācija ostas mājaslapā liecina, ka, piemēram, par janvāri Ozoliņa alga valdē bija 2749,07 eiro.

TV3 raidījums "Nekā Personīga" pagājušajā svētdienā jau vēstīja, ka Ozoliņš varētu savu amatu atstāt. Toreiz gan pats Ozoliņš raidījumam situāciju nekomentēja, taču pauda, ka tuvākajā laikā darbu viņš pamest vēl negrasoties, taču situācijas varot izvērsties dažādi.

Ozoliņš SM valsts sekretāra amatā ir kopš 2013. gada. No 2016.gada līdz šī gada februārim viņš bija arī Ventspils brīvostas valdes loceklis, bet no 2013.gada marta līdz 2014.gada decembrim un no 2016.gada marta līdz šī gada februārim Ventspils brīvostas valdes loceklis, bet no 2014.gada decembra līdz 2016.gada martam Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Iepriekš no 2012.gada marta līdz 2013.gada martam Ozoliņš bijis arī AS "Starptautiskās lidostas "Rīga"" valdes loceklis. Savukārt no 2011.gada decembra līdz 2013.gada jūnijam satiksmes ministra padomnieks.