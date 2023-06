Smiltēns neredz jēgu piedalīties sarunās ar ZZS un 'Progresīvajiem' valdības līmenī

Ņemot vērā Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" dalību situācijas destabilizēšanā ar balsojumu pret Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV), "Apvienotajam sarakstam" (AS) nebūtu pamata valdības līmenī iet uz sarunām ar šīm partijām, sacīja viens no AS līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt Saeimas līmenī jau tagad notiek sadarbība ar opozīciju komisijās un, piemēram, deputāta Andra Kulberga (AS) un AS rīkotajā konferencē par enerģētikas stratēģiju aicināti visi parlamentārieši, norādīja AS politiķis.

Smiltēns akcentēja, ka ceturtdien bija ļoti nozīmīgs balsojums pret opozīcijas rosināto neuzticību Kariņam. Politiķis uzsvēra, ka "Saeima ir runājusi un lēmusi un uzdevusi par pienākumu" darbu turpināt koalīcijai, ko veido "Jaunā vienotība" (JV), AS un Nacionālā apvienība (NA).

"Vai mums kā uzticamiem koalīcijas partneriem ir jāiet uz sarunām ar tiem, kas nupat ir izteikuši neuzticību Kariņam?" retoriski vaicāja Smiltēns, norādot uz ZZS un "Progresīvo" balsojumu par neuzticības izteikšanu premjeram.

Saeimas priekšsēdētājs uzskata, ka gan Kariņa, gan AS prioritātes par darāmo detalizētāk ir iespējams pārrunāt un straujāk virzīties uz priekšu pašreizējās koalīcijas sastāvā.

Smiltēns arī neredz, ka "Progresīvie" un ZZS gribētu strādāt kopā ar AS un NA – politiķis publiskajā telpā esot manījis mēģinājumus diskreditēt divus no trim koalīcijas partneriem, izplatot sazvērestības, baumas un, iespējams, melus.

Koalīcijas vienotība ir īpaši svarīga laikā, kad opozīcijas politiķi Ainārs Šlesers (LPV) un Aleksejs Rosļikovs ("Stabilitātei") cenšas destabilizēt situāciju ar virzību uz Saeimas atlaišanu, atzīmēja Smiltēns.

Kā ziņots, nākamā saruna starp partijām, uz ko aicināti pieci politiskie spēki, varētu notikt trešdien, 21. jūnijā, pulksten 15 Ministru kabinetā. Sagaidāms, ka uz tām gan varētu ierasties tikai trīs partijas – JV, ZZS un "Progresīvie" –, jo NA un AS neplāno piedalīties.

Pirms tam, 19. jūnijā, kā parasti pirmdienās notiks koalīcijas sanāksme ar valdības partiju JV, AS un NA dalību.

Pašlaik valdošajā koalīcijā strādā JV, NA un AS, taču pēc Valsts prezidenta vēlēšanām, kurās koalīcijas partijas nespēja vienoties par atbalstu vienam kandidātam, Kariņš ir sācis sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu ar ZZS un "Progresīvajiem", kam NA un AS iebilst.

Kariņš jau iepriekš izteicies, ka vēlas koalīcijas paplašināšanu, lai panāktu raitāku darbu skolu tīkla sakārtošanā, veselības aprūpes situācijas uzlabošanā, darbaspēka jautājumos, valsts kapitālsabiedrību virzīšanā uz biržu un sociālajos jautājumos, proti, nepieciešama Stambulas konvencijas ratifikācija "kā simbolisks, bet dziļi nozīmīgs Saeimas žests" un Satversmes tiesas lēmuma izpilde, kas saistās ar kopdzīves regulējumu.