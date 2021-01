Sniega dēļ visā valstī vietām apgrūtināta braukšana

Šorīt visā valsts teritorijā sniegs vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 90 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienības, "Delfi" informē VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir šādos posmos: Tallinas šoseja (A1) visa maršruta garumā; Vidzemes šoseja (A2) no Rīgas līdz Raunas pagriezienam; Valmieras šoseja (A3) no Murjāņiem līdz Strenčiem; Rīgas apvedceļš (A5) un (A4) visa maršruta garumā; Daugavpils šoseja (A6) no Rīgas līdz Skrīveriem;p Bauskas šoseja (A7) no Rīgas līdz Dimzukalnam; Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā; Liepājas šoseja (A9) no Rīgas līdz Blīdenei un no Kalvenes līdz Liepājai; Ventspils šoseja (A10) visa maršruta garumā; Liepāja – Rucava (A11) visa maršruta garumā; Rēzeknes šoseja (A12) no Varakļāniem līdz Stolbovkai; Grebņeva – Medumi šoseja (A13) no Grebņevas līdz Rušenicai; Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā; Tīnūži – Koknese (P80) no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.



Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Cēsu, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ogres, Rēzeknes, Talsu, Tukuma, Valmieras un Ventspils apkārtnē

Šādos laika apstākļos aicinām autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, šī informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.