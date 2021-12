Sniega radītie sastrēgumi Rīgā – cīņai ielās mobilizēti tīrītāji un kaisītāji

Sniegputenis trešdienas rītā sev līdzi bija nesis arī pamatīgus sastrēgumus Rīgas ielās. Autovadītājiem un sabiedriskā transporta pasažieriem bija jārēķinās, ka ceļā būs jāpavada krietni ilgāks laiks nekā gribētos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Balticmaps" dati rādīja, ka apgrūtināta satiksme bija praktiski uz visām Rīgas galvenajām ielām un tiltiem.

Arī "Rīgas satiksme" mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādīja, ka laikapstākļu dēļ pilsētā ir palielinājušies sabiedriskā transporta kavējumi – autobusiem līdz 40 minūtēm, trolejbusiem līdz 30 minūtēm, savukārt tramvajiem līdz 10 minūtēm.

Kā rādīja aktuālie sastrēgumu kartes dati, gandrīz stundu ilgāk ceļā nekā parasti autovadītājiem bija jāpavada A. Deglava ielā, posmā no G.Astras līdz Nīcgales ielai, K. Ulmaņa gatvē posmā no O. Vācieša līdz Vienības gatvei, Granīta ielā no Rājumsila līdz Krustpils ielai, kā arī K. Ulmaņa gatvē posmā no Liepājas līdz O. Vācieša ielai.

Sastrēdzis bija arī Kalpaka bulvāris posmā no Brīvības – K. Valdemāra ielai. Pamatīgs sastrēgums bija izveidojies arī Mūkusalas ielā, kā arī uz Akmens un Vanšu tiltiem, G. Astras ielā, Kalupes ielā, Lubānas ielā un Dzelzavas ielā. Tā pat ar "stūķi" jārēķinās Čaka ielā, Krasta ielā braucot uz Salu tiltu, kā arī pagriezienā uz Slāvu ielu.

Sastrēgusi bija arī Lāčplēša iela un Lielirbes iela.

Notiekošais uz ielām nebija atstājis vienaldzīgus arī sociālo tīklu lietotājus.

am wtf es reali pirmo reizi muza redzeju ka sastregums tik brutals, sakas jau uz daugavgrivas ielas un turpinas lidz akmens tiltam kaveju darbu — Anna (@tuesislampa) December 1, 2021

@breakinglv Milzīgs sastrēgums Krasta ielas sākumā, virzienā uz centru. pic.twitter.com/kBlLH3yijT — Ištvāns Džeremijs Mekešs (@Panzerkampfiets) December 1, 2021





Pilnsabiedrībā "Rīgas ielu uzturētāji ziemā" portālu "Delfi" informēja, ka tā pilda visus ielu tīrīšanas darbus un šobrīd diennakts režīmā strādā 47 kaisīšanas vienības, 12 traktori un astoņi ielu kaisītāji.

Pilnsabiedrībā aicina sabiedrību būt saprotošai un lūdz ņemt vērā, ka satiksmi šodien var ietekmēt ne vien aktīvā snigšana, bet arī Rīgā notiekošā NATO ārlietu ministru sanāksme – jau no pirmdienas, kad Rīgā ieradās NATO dalībnieki, vērojami sastrēgumi.

Sastrēgumu laikā var tik ierobežota iespēja efektīvi veikt sniega tīrīšanas darbus, kā arī tiek apgrūtināta ielu kaisīšana.

Laika prognoze turpmākās divas dienas sola puteni, līdz ar to plānots piesaistīt papildu tehniku.

Tāpat Rīgas ielu uzturētāji pauž gatavību uzsākt sniega izvešanu, ja būs tāda nepieciešamība.

Šogad, sākoties pirmajam sniegam, pievērsta pastiprināta uzmanība arī mazākas nozīmes jeb trešās kategorijas ielu tīrīšanai apkaimēs, kā arī tam, lai uzlabotu sniega tīrīšanu pie gājēju pārejām un ielu krustojumiem.

No šā gada arī ieviests ietvju piespiedu sakopšanas mehānisms – ja atbildīgie tās nekops, pašvaldība to izdarīs pati un piedzīs izdevumus no vainīgā.

Laicīgi gatavojoties ziemas sezonai, jau novembra vidū "Rīgas ielu uzturētāji ziemā" informēja, ka kopumā sagatavoti 40 kaisītājmehānismi, 22 ietvju kaisītāji un traktorbirstes, un 5 autogreideri.

Pilnsabiedrībā "Rīgas ielu uzturētāji ziemā" apvienojušies četri ceļu uzturēšanas uzņēmumi: AS "Ceļu pārvalde", SIA "Roadeks", SIA "Rīgas tilti" un SIA "Pilsētas Eko Serviss".

Kā ziņots, laika posmā no 1. līdz 2. decembrim Latvijā naktī valsts teritoriju no dienvidrietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, kas nesīs ilgstošu snigšanu. Vējš nakts otrajā pusē un no rīta būs nedaudz brāzmains, tādēļ gaidāma arī putināšana, kas var veidot nelielus sniega sanesumus.

Nakts laikā daudzviet sniega segas biezums palielināsies par 5-9 centimetriem, bet ceturtdien dienas laikā par vēl 5-9 centimetriem.

Latvijas rietumu un vietām arī centrālajos rajonos snigs stiprāk, un no nakts otrās puses līdz agrai pēcpusdienai sniega segas pieaugums būs sasniedzis 10-14 centimetrus. Redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta, vietām iespējama neliela apledojuma veidošanās. Snigšana Latvijā mitēsies vien piektdienas pēcpusdienā.

Brīdinājums spēkā no trešdienas pulksten 20. līdz nākamās dienas pulksten 8 no rīta.

VUGD aicina būt gataviem, ka ļoti stipra snigšana plašās teritorijās traucēs transporta kustību uz ceļiem un dzelzceļiem, gaisa satiksmi, kā arī gājēju pārvietošanos, un citas āra aktivitātes. Pārvietojoties pa ceļiem, jābūt uzmanīgiem.